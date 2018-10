Morta nel sonno Giada Dell’Acqua | ex pattinatrice azzurra

Morta nel sonno l’ex pattinatrice azzurra Giada Dall’Acqua : Lutto nel mondo del pattinaggio artistico. Giada Dall’Acqua, tecnico di terzo livello ed ex atleta azzurra delle specialità di Solo Dance e Coppia Danza è scomparsa a 28 anni. La pattinatrice, che aveva dedicato l’intera vita al pattinaggio a rotelle raggiungendo l’alto livello e vestendo la maglia azzurra in diverse occasioni, è deceduta improvvisamente in casa sua mercoledì pomeriggio mentre dormiva. Ad annunciarlo, in una nota, è la ...

Ragusa - 66enne trovata Morta in casa : aveva il cranio fracassato. Esclusa la rapina - si indaga nella sfera personale : Riversa in una pozza di sangue nel soggiorno della propria casa, nel centro storico di Ragusa, vicino al municipio. Maria Zarba, 66 anni, è stata trovata così dal nipote, che viveva con lei, al rientro dal lavoro nella serata di giovedì. La donna aveva il cranio fracassato, e numerose ferite da corpo contundente alla testa. All’arrivo dell’ambulanza, intorno alle 20.30, i medici del 118 ne hanno constatato la morte. “Stiamo ...

Sardegna - il maltempo continua : trovata Morta donna dispersa nel Cagliaritano - Ore d'ansia per un pastore : Per tutta la notte la pioggia non ha dato tregua nella zona. La macchina della Protezione civile regionale ha lavorato incessantemente per soccorrere le persone in difficoltà e fare fronte alle ...

FIUMICINO - MARIA TANINA MOMILIA TROVATA Morta nel CANALE/ “Lite con una donna prima di morire” : FIUMICINO, donna TROVATA MORTA in un CANALE. Ultime notizie: sentito a lungo il personale trainer, forse un omicidio passionale? Proseguono le indagini delle forze dell'ordine(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 17:20:00 GMT)

Lutto nel modo del giornalismo abruzzese - è Morta Loredana Ranni : Pescara - Sindacato e Ordine dei giornalisti d'Abruzzo esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa della giornalista Loredana Ranni, 56anni, caporedattore centrale a 'Imagine' del gruppo Rcs. Nata a Carunchio (Chieti) era cresciuta a Pescara dove, dopo la laurea in Lettere, aveva mosso i primi passi nel giornalismo, prima a La Nuova Gazzetta e Tvq, poi collaborando con il quotidiano Il Centro. Iscritta ...