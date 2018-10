MORATTI E L' INTER DEL TRIPLETE SPOPOLANO AL FESTIVAL DI TRENTO I protagonisti ricordano

Inter - MORATTI svela : 'Pensai a Mourinho dopo una sua intervista...' : ... ma per un'Intervista post pareggio con il Deportivo la Coruna" ha confessato Moratti nella giornata odierna, a margine del Festival dello Sport a Trento, che ha celebrato il Triplete dell'Inter. L'...

Inter - MORATTI benedice Marotta : “Professionista di grande esperienza” : Nel corso del “Festival dello Sport” dedicato a Trento all’Inter del Triplete, Massimo Moratti, presidente del club nerazzurro, ha parlato di quel traguardo straordinario raggiunto dalla sua squadra e non solo: “Il Triplete? Ogni record è fatto per essere eguagliato o superato. Può succedere che qualche squadra italiana faccia come noi, ma ancora non è […] L'articolo Inter, Moratti benedice Marotta: ...

MORATTI : 'Triplete Juve? Record fatti per essere battuti. E su Marotta all'Inter...' : A margine dell'evento Festival dello Sport a Trento, l'ex presidente dell' Inter Massimo Moratti ha parlato ai cronisti presenti, tra cui Pasquale Guarro di Calciomercato.com . TRIPLETE - 'Se temo che la Juventus possa eguagliarci? ...

Inter - MORATTI : 'Cessione Ibrahimovic? Ecco come è andata' : Queste le parole dell'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti a margine dell'evento Festival dello Sport di Trento: 'Un mese prima ci fu un pranzo a Barcellona tra me e il presidente del Barcellona e mi chiese di Ibrahimovic. Gli dissi che era un centravanti stupendo che ci aveva vinto degli ...

Inter - MORATTI sul derby : “La squadra ha carattere - sarà una gran partita” : L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, Intervistato da Sky Sport, ha detto la sua sul momento dei nerazzurri: “Le prime partite avevano dato un segno negativo, non si capiva quanto potesse durare quel momento e quando l’allenatore poteva risolvere i problemi, invece ne è uscito bene, con carattere e anche un gioco, poi sicuramente il risveglio di Icardi è stato molto importante perché mette in condizione la ...

Inter - MORATTI : "Che Champions! Lautaro - faccia intelligente" : che Champions! - Una sorpresa che spinge l'ex numero uno a fare una considerazione importante: 'La Champions League doveva essere la cosa più complicata del mondo, abbiamo trovato il girone più ...

Inter - MORATTI : 'La squadra ha carattere. Asamoah ci sta aiutando' : 'La Champions League doveva essere la cosa più complicata del mondo, abbiamo trovato il girone più difficile e invece la stiamo facendo in maniera così brillante che forse la squadra è più pensata ...

MORATTI esalta l'Inter : 'È una squadra da Champions' : 'La Champions League doveva essere la cosa più complicata del mondo, abbiamo trovato il girone più difficile e invece la stiamo facendo in maniera così brillante che forse la squadra è più pensata ...

MORATTI alza l’asticella : “l’Inter è una squadra pensata per la Champions. Il derby? Sarà elettrizzante” : L’ex presidente dell’Inter si è soffermato sul momento della formazione nerazzurra, sottolineando come si tratti di una squadra pensata più per la Champions Un filotto di vittorie utile a ritrovare il sorriso e risalire la china in classifica, mettendo anche una piccola ipoteca sul passaggio del turno in Champions. Spada/LaPresse L’Inter vola grazie alla cura Spalletti, allenatore riuscito a toccare le corde giuste per ...

Inter - Bonolis : "Pace MORATTI-Juve? Ha perso il rancore - ma rimane la cicatrice" : Dodici anni possono anche non bastare. È ciò che fa intendere Paolo Bonolis, supertifoso dell'Inter, a proposito della pace tra Massimo Moratti e la Juventus : "Sono parole normalissime, ognuno ...

Inter - MORATTI tende la mano ad Agnelli : “niente rancore dopo Calciopoli. Marotta? Lo vedrei bene in nerazzurro” : L’ex presidente dell’Inter ha apprezzato il gesto di Agnelli, sottolineando come il rancore per la vicenda Calciopoli sia svanito “La candidatura alla presidenza della Federcalcio? E’ stata una cosa molto carina da parte di Andrea (Agnelli ndr.), e molto coraggiosa. Era un qualche cosa che poteva trovare il disaccordo da parte dei tifosi, invece è stata una mossa molto simpatica che credo possa cancellare le ...

MORATTI : 'Figc - ho detto no per rispetto. Marotta all'Inter mi piacerebbe' : Lo ha detto l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, a RMC Sport che sotterra l'ascia di guerra tra Inter e Juventus. "Il rapporto con Agnelli è sempre stato civile e affettuoso, lo conosco da ...

Massimo MORATTI : “Figc? Agnelli simpatico”/ “Calciopoli? Nessun rancore. Marotta lo vedrei bene all'Inter” : Massimo Moratti: “Io in Figc? Agnelli simpatico. Calciopoli? Nessun rancore. Marotta lo vedrei bene all'Inter”. Le ultime notizie e le dichiarazioni dell'ex patron del club nerazzurro(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 18:51:00 GMT)

MORATTI : “La Juventus di oggi come l’Inter del Triplete” : “La candidatura alla presidenza della Federcalcio è stata una cosa molto carina da parte di Andrea Agnelli, e molto coraggiosa”, lo dice senza peli sulla lingua l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, a RMC Sport che sotterra l’ascia di guerra tra Inter e Juventus. Moratti: “NESSUN RANCORE PER CALCIOPOLI” “Era un qualche cosa che poteva trovare il […] L'articolo Moratti: “La ...