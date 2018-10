Morandi | il sindaco Bucci | «Partire

Il sindaco di Genova Marco Bucci è stato scelto dal governo come commissario per la ricostruzione del ponte Morandi : Il sindaco di Genova Marco Bucci è stato scelto dal governo come commissario per la ricostruzione del ponte Morandi. La nomina non è ancora ufficiale, ma questa mattina il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha comunicato le intenzioni del governo al The post Il sindaco di Genova Marco Bucci è stato scelto dal governo come commissario per la ricostruzione del ponte Morandi appeared first on Il Post.