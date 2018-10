Mondiali Femminili Volley 2018 – Coach Mazzanti analizza Giappone e Serbia | “dobbiamo

sportfair

: #VolleyMondiali18 Nono successo di fila per le #Azzurre ???? e primo posto della Pool F ?????? Battute le americane ????… - Federvolley : #VolleyMondiali18 Nono successo di fila per le #Azzurre ???? e primo posto della Pool F ?????? Battute le americane ????… - Federvolley : #VolleyMondiali18 ???? Vs ???? 3-1 Riviviamo il nono successo consecutivo de #LaNazionale attraverso gli scatti più… - CorSport : #Volley, #Mondiali Femminili: l'#Italia è incontenibile, si arrendono anche gli #USA ?? -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) In vista delle partite della terza fase deidi, prossime avversarie dell’Italia Prima giornata a Nagoya per la nazionale italiana femminile, da lunedì prossimo impegnata nella terza fase del Campionato del Mondo. Le ragazze di Davidenella mattinatase si sono trasferite da Osaka, tramite “Shinkansen” (il treno proiettile capace di andare a oltre 400 km/h) alla sede che ospiterà tutti gli incontri della Top Six iridata (14-16 ottobre). Dopo oggi le azzurre avranno altre due giorni di sosta, prima di scendere in campo contro il(lunedì 15 ottobre, ore 12.20) e poi con la(martedì 16 ottobre, ore 9.10). Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta Tv su RaiDue, emittente sempre più legata alle nazionali azzurre di. Al terzo round l’Italia si presenta ...