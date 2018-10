Molestie | rissa e pistola senza porto d’armi | bufera su Arda Turan

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Sembrano non finire i guai per. Il calciatore turco ex stella di Atletico Madrid e Barcellona, tornato in patria lo scorso anno per vestire la maglia del Basaksehir, è accusato disessuali, lesioni personali e detenzione di arma da fuocod’armi. Lo scorso 10 ottobresi è recato in un night club di Istanbul dove si trovavano anche un cantante turco, Berkay, e sua moglie Ozlem Sahin. Quest’ultima è stata avvicinata ripetutamente dal calciatore, che non le ha lesinato avances nonostante il marito fosse presente nel locale, mentre la moglie disi trovava a casa al nono mese di gravidanza. I ripetuti approcci spinti da parte dell’ex ala del Barcellona sono stati confermati dalla donna via Facebook quest’oggi, ma non sono sfuggiti al marito Berkay, che nellascaturita in seguito ha avuto la peggio, riportando la ...