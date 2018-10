Molestie | Asia Argento | ' Contro Weinstein gesto kamikaze | ora pago Bennett si è

Asia Argento a Verissimo : fra compagno suicida - solitudine e Molestie : Asia Argento a Verissimo per un’intervista intima in cui toccherà diversi temi scottanti. Dal suicidio del compagno Anthony Bourdain fino alla forte solitudine in cui vive da quando lo scandalo è scoppiato. Le dichiarazioni di Jimmy Bennett e l’accusa di presunte molestie si ricollegando direttamente con la denuncia di violenza fatta da Asia Argento al produttore Weinstein. Asia Argento a Verissimo: “La notte mi sento molto ...

Asia Argento si difende dalle accuse di Molestie : 'È stato lui' : Asia Argento risponde alle accuse dell'attore californiano James Michael Bennett, detto Jimmy, che domenica scorsa è stato ospite di Massimo Giletti a La7. Il ragazzo durante la trasmissione ha ribadito che la famosa attrice e regista l'avrebbe molestato, ma lei ora replica e sostiene l'esatto opposto: "È stato lui a saltarmi addosso". Asia Argento replica accusando Bennett La figlia del noto regista Dario Argento non ci sta e, anzi, rilancia ...

La7 - a ‘Non è l’Arena’ Massimo Giletti intervista in esclusiva Jimmy Bennett - l’accusatore di Asia Argento per Molestie : Domani, per la prima puntata della nuova stagione di Non è l’Arena, in onda su La7 alle ore 20.30, sarà ospite in studio Jimmy Bennett, l’attore e musicista rock californiano che ha accusato Asia Argento di averlo molestato sessualmente in una stanza di un hotel in California, quando lui era minorenne. Bennett rompe il silenzio e si sottoporrà alle domande del conduttore. L'articolo La7, a ‘Non è l’Arena’ Massimo Giletti ...

Asia Argento - l'accusatore Jimmy Bennett nei guai? «Denunciato dalla ex fidanzata per Molestie» : Jimmy Bennett, il grande accusatore di Asia Argento, nei guai? Secondo il quotidiano online Daily Beast, Bennett sarebbe stato denunciato dalla sua ex fidanzata per molestie. All'epoca dei...

Asia Argento - Jimmy Bennett era stato accusato di Molestie dall'ex fidanzata : Asia Argento, parla Jimmy Bennett: 'Il mio trauma è emerso quando lei si è definita una vittima' Prima dichiarazione di Jimmy Bennett, che spiega il suo silenzio di allora e di oggi: "Ho cercato giustizia accodandomi con chi mi aveva fatto del male", scrive. Ennesimo colpo di scena in arrivo dal 'caso' Asia Argento/Jimmy Bennett. Il giovane attore americano, che ha denunciato ...

Caso Asia Argento - anche Jimmy Bennett è stato accusato di Molestie sessuali dall’ex fidanzata : “Mi ha manipolata - non mi sentivo al sicuro” : C’è un nuovo colpo di scena nel Caso Asia Argento. Il giovane attore americano Jimmy Bennett, che ha accusato la regista italiana di presunta violenza sessuale quando era ancora minorenne, chiedendole 380 mila dollari in cambio del suo silenzio, sarebbe stato a sua volta stato denunciato di molestie nel 2015 dalla sua ex fidanzata. Secondo quanto riportato dal sito Daily Beast, entrato in possesso degli atti legali, la ragazza sarebbe ...

Caso Asia Argento - il colpo di scena : “anche Jimmy Bennett accusato di Molestie sessuali da una sua ex” : Dopo le accuse mosse da Jimmy Bennett contro Asia Argento, si scopre che anche l’attore americano fu accusato in passato di molestie sessuali, ricatti e stalking dalla sua giovane ex fidanzata Il Caso Asia Argento-Jimmy Bennett sembra non dare tregua alla cronaca, rivelando giorno dopo giorno colpi di scena degni di un film. Dopo le pesanti accuse dell’attore statunitense sul conto della figlia di Dario Argento, la rivelazione ...

Asia Argento torna su Instagram dopo lo scandalo Molestie ed è irriconoscibile : Asia Argento torna a mostrarsi su Instagram dopo lo scandalo molestie che l’ha travolta. La figlia di Dario Argento ha postato un breve video sulle Stories, in cui appare irriconoscibile. D’altronde l’ultimo periodo non è stato affatto semplice per l’attrice italiana, che ora si trova a fare i conti con uno scandalo che rischia di rovinare per sempre la sua carriera. Asia era assente dal suo profilo social dal 23 luglio, ...

Asia Argento accusata di Molestie - la Cnn la cancella dagli episodi dello show di Anthony Bourdain : Dopo lo scandalo che ha travolto Asia Argento, la Cnn ha deciso di cancellare gli episodi di “Parts unknown” in cui l’attrice appariva con il compagno Anthony Bourdain, morto suicida a giugno. Una decisione che fa seguito alle recenti accuse nei confronti dell’attrice, paladina del movimento #MeToo: come rivelato da uno scop dle New York Times, l’Argento avrebbe pagato 380 mila dollari a Jimmy Bennett, il giovane ...

Anche la CNN fa fuori Asia Argento dopo lo scandalo Molestie su Bennett - ma X Factor 12? : Anche la CNN prende le distanze da Asia Argento dopo lo scandalo molestie su Bennett, ritirando alcuni episodi della serie Parts Unknown in cui è apparsa l'attrice italiana ora al centro delle polemiche dopo l'inchiesta del New York Times sul suo accordo economico con la presunta vittima. Il caso è ormai noto: la Argento ha pagato una sorta di risarcimento di 380mila dollari all'ex baby star Jimmy Bennett che minacciava di accusarla di ...

X-Factor 2018 - Asia Argento fuori dal cast se confermate le Molestie su Jimmy Bennett : Asia Argento rischia di essere esclusa da X-Factor se la notizia riguardante il pagamento di una tangente per mettere a tacere una violenza sessuale risultasse vera

Asia Argento accusata di Molestie - ecco la lettera con cui #MeToo scarica l’attrice italiana : “Questa settimana in particolare mi ha fatto comprendere quanto noi tutti abbiamo ancora molto da fare, me compresa” inizia così la lunga lettera scritta da Rose McGowan a nome del movimento #MeToo dopo lo scoop del New York Times secondo cui Asia Argento avrebbe pagato 380 mila dollari a Jimmy Bennett che l’accusava di molestie subite quando era ancora minorenne e le rivelazioni della sua compagna Rain Dove. Il #MeToo era nato ...

Maurizio Costanzo difende Asia Argento dopo le accuse di Molestie? : Asia Argento accusata di molestie sessuali: Maurizio Costanzo dice la sua Maurizio Costanzo è sempre molto attento a ciò che accade in televisione e nel mondo dello spettacolo in generale. Il giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, nonchè autore, ha affidato alla rivista di gossip Chi, diretta da Alfonso Signorini, un commento sul caso Asia Argento, accusata di molestie sessuali dall’attore statunitense Jimmy Bennett. Secondo le ...