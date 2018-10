Mitsuoka Rock Star - Una MX-5 travestita da Corvette Sting Ray

quattroruote

(Di venerdì 12 ottobre 2018) La giapponeseha presentato un nuovo modello derivato dalla Mazda MX-5 di quarta generazione. L'intento, come in molte delle realizzazioni precedenti, è quello di cambiare totalmente fisionomia alla vettura senza toccare la meccanica: in questo caso la MX-5 si trasforma nella, chiaramente ispirata allaRay degli anni 60.Rinuncia ai fari a scomparsa. Per ottenere questo risultato sono stati totalmente ridisegnati frontale e coda, lasciando portiere e parabrezza originali. Sono stati ricreati i paraurti a lama e sono previsti nuovi gruppi ottici, rinunciando però per motivi di omologazione a quelli originali a scomparsa. Gli interni sono stati arricchiti con finiture specifiche, ma utilizzano tutta la componentistica Mazda originale. Cinquanta esemplari. Lasarà prodotta in soli 50 esemplari numerati, che celebrano i 50 anni di ...