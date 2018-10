Minniti segretario? Al Pd non serve un altro uomo forte al comando Io vado da Zingaretti

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Pare che, dopo la corte insistente a Delrio, il clan dei renziani si sia rivolto a Marco, ex ministro dell’Interno e “” per eccellenza, uno dei pochi veri “duri” della sinistra. A me ha sempre ricordato, forse anche per la fisionomia, Bruce Willis in Pulp Fiction, uno che, pur in fuga e ricercato dai gangster, decide di tornare a casa per recuperare l’orologio del padre, dimenticato da Maria de Medeiros sul “piccolo canguro”. Non solo per il suo lavoro intransigente da ministro degli Interni, mi faceva questo effetto anche prima, quando era l’dei Ds per le faccende spinose. Ho in mente quando D’Alema racconta della notte elettorale del 10 aprile del 2006, di quelle elezioni vinte per una manciata di voti, e dice: “A un certo punto i dati non arrivavano e ho detto a Piero Fassino: mandiamoal ministero. Poi i dati sono tornati”. Forse in realtà più un misto ...