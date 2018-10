MINNITI È MINNITI - Ecco cosa c' è dietro la strategia dell' attesa Non scioglierà la

Pd - Sala : “MINNITI? Buon candidato. Ma basta con tormentone su chi è pro o contro Renzi” : “Penso che quella di Marco Minniti sia una Buona candidatura, spero che le primarie non diventino ancora una questione di chi sta con Renzi e chi contro, sennò siamo punto e a capo”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato la lettera appello di alcuni sindaci del Pd all’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, perché decida di candidarsi alle primarie. “Vediamo un po’ innanzitutto che Minniti ...

Pd - MINNITI tentato dalla candidatura 'Sto veramente riflettendo' : Politica Pd, Zingaretti: "Renzi candidato? È poco credibile, lo dicono gli italiani". La replica: "Non seguiamo le polemiche"

Pd - MINNITI dopo l’appello di 13 sindaci : “Candidarmi? Sto riflettendo”. Il renziano Ceccanti : “Buona notizia per il rilancio” : “Sto veramente riflettendo. Vediamo nei prossimi giorni”. Marco Minniti non ufficializza la sua candidatura come segretario del Pd, ma lascia presagire che arriverà dopo l’appello dei 13 sindaci, molti dei quali renziani, che gli hanno chiesto di giocare la partita per la successione di Maurizio Martina. L’ex ministro dell’Interno sarebbe – salvo colpi di scena – il candidato di Matteo Renzi e il primo ...

Pd - MINNITI e la candidatura alle primarie : 'Sto veramente riflettendo' : Non scioglie la riserva Marco Minniti dopo l'appello dei sindaci per una sua candidatura alle primarie del Pd. "Sto vermanete riflettendo. Vediamo nei prossimi giorni", ha detto l'ex ministro dell'...

L'ipotesi nazionalizzazione per Alitalia e il match MINNITI-Zingaretti. Di cosa parlare a cena : L'Europa fa l'Europa (lo ricordava bene oggi sul Foglio David Carretta cosa succede se l'Ue comincia ad applicare strettamente le sue politiche e smette di mediare sempre e comunque). E L'Italia non sa che fare. Certo, non mancano urli, strepiti e cafonate varie ma, andando a grattare, non c'è un be

MINNITI - sto riflettendo se candidarmi : ANSA, - ROMA, 12 OTT - "Sto veramente riflettendo. Vediamo nei prossimi giorni". Così Marco Minniti ha risposto all'Ansa che chiedeva un commento sull'appello sottoscritto dai 13 sindaci perché l'ex ...

MINNITI - sto riflettendo se candidarmi : ANSA, - ROMA, 12 OTT - "Sto veramente riflettendo. Vediamo nei prossimi giorni". Così Marco Minniti ha risposto all'Ansa che chiedeva un commento sull'appello sottoscritto dai 13 sindaci perché l'ex ...

Spunta l'ipotesi MINNITI come candidato alla segreteria del Pd - : Appello di 13 sindaci per la candidatura dell'ex ministro dell'Interno, ma lui prende tempo per decidere

MINNITI segretario? Al Pd non serve un altro uomo forte al comando. Io vado da Zingaretti : Pare che, dopo la corte insistente a Delrio, il clan dei renziani si sia rivolto a Marco Minniti, ex ministro dell’Interno e “uomo forte” per eccellenza, uno dei pochi veri “duri” della sinistra. A me ha sempre ricordato, forse anche per la fisionomia, Bruce Willis in Pulp Fiction, uno che, pur in fuga e ricercato dai gangster, decide di tornare a casa per recuperare l’orologio del padre, dimenticato da Maria de Medeiros sul “piccolo ...

Sarà MINNITI a sfidare Zingaretti per la guida del Pd? : Se la sinistra si presenta divisa non solo non vince contro queste destre ma non riesce neanche a competere. Pierluigi Bersani ripete questa tesi da tempo ma con i fedelissimi ieri è tornato a ...

Pd : Rossi - MINNITI? Salvini resta 20anni : Secondo Rossi "che la gente preferisca sempre l'originale" è "una regola aurea della politica. Particolarmente di questi tempi".

Ceccanti - MINNITI candidato innovativo : ANSA, - ROMA, 12 OTT - Una candidatura "consistente e innovativa": così il deputato Pd Stefano Ceccanti definisce l'appello per una candidatura di Marco Minniti alle primarie Dem. "Mantenere il ...

Perché la candidatura di MINNITI è più utile a Renzi che al PD : L'ex ministro dell'Interno Marco Minniti sarebbe il nome nuovo nella corsa alla segreteria del Partito Democratico, oltre che il principale sfidante del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Proviamo a capire Perché la sua discesa in campo sarebbe funzionale al progetto di lungo periodo di Matteo Renzi.Continua a leggere

Pd - corsa alla segreteria : ora Renzi punta su MINNITI : Preceduto da un lavorio che dura da settimane, se non da mesi; accompagnato da un manifesto dei 13, un appello di tredici sindaci (Nardella, Ricci, Gori, De Caro tra questi) che ne perorano...