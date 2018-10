Milano Golosa | fra prodotti artigianali | panini d’autore e osterie della tradizione

gqitalia

: Ecco cosa succederà a #MilanoGolosa 13 al 15 ottobre al Palazzo del Ghiaccio! ?? - OpenBlueCobia : Ecco cosa succederà a #MilanoGolosa 13 al 15 ottobre al Palazzo del Ghiaccio! ?? - salvacittastudi : @fsyloslab @albertobaccini @Redazione_ROARS @Rete29Aprile @ADIPhD @link_studenti @profgviesti Per esempio garantirà… - RossTheMost : Amici, sabato 13 alle h 17, sarò a Milano Golosa, in sfida contro una collega foodblogger a suon di michetta! Riusc… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Tre giornate all’insegnabuona tavola,e di quelle che saranno le sfide del futuro. La settima edizione di, la manifestazione enogastronomica ideata dal Gastronauta Davide Paolini, terrà banco al Palazzo del Ghiacciometropoli meneghina dal 13 al 15 ottobre, con la partecipazione di oltre 200 artigiani del gusto provenienti da tutta Italia per presentare i loro. Una selezione di piccole e medie aziende che accompagneranno i visitatori alla scoperta digastronomici spesso dimenticati, e riportati in auge in modo innovativo. Tra le curiosità di quest’anno troviamo così il Carmasciano, un formaggio vulcanico prodotto nell’Alta Irpinia dall’azienda Carmasciando. Un pecorino caratterizzato da sentori di zolfo che derivano dalla mefiteValle d’Ansanto. Sempre in Campania, ad Alvignano, il caseificio Il Casolare, ...