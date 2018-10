MILANO FABBRICA DEL VAPORE | FINO AL 3 FEBBRAIO È DINOSAUR INVASION

“Inside Magritte” - la mostra/esperienza in 3D alla Fabbrica del Vapore di MILANO : A partire dal 9 ottobre, alla Fabbrica del Vapore di Milano, è possibile entrare attraverso un percorso multisensoriale nell'opera del grande surrealista belga grazie all'esposizione "Inside Magritte". La visita vuole essere un'esperienza grazie alle nuove tecnologie 3D che offrono un percorso totalizzante di conoscenza dell'artista.Continua a leggere

Alla Fabbrica del Vapore di MILANO arriva il Japan Festival : Tutto pronto per la prima edizione del Japan Festival, evoluzione del Milano Sake Festival, che si svolgerà dal 5 all’8 ottobre all'interno della Fabbrica del Vapore di via Procaccini, 4 a Milano. Durante la manifestazione si potrà partecipare a lezioni per adulti e bambini di arti marziali, corsi di lingue e calligrafia giapponese, sessioni dedicate al rituale della vestizione del kimono, alle tecniche ...

Incidente alla Lamina di MILANO : risarcite le famiglie di tre dei quattro operai morti in fabbrica : Il titolare in attesa dell'udienza preliminare. E' sotto inchiesta per omicidio colposo plurimo con l'aggravante della violazione della normativa in materia di sicurezza

MILANO. Fabbrica del vapore : in arrivo la terza edizione di Spazi : Si terrà da venerdì 5 a domenica 7 ottobre, diffusa sul territorio e con sede centrale nella Sala delle colonne