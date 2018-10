Milan | Gattuso | ' Avrei giocato volentieri con Modric'

Kalinic : 'Gattuso è un pazzo - con lui il Milan andrà lontano' : All'Atletico Madrid l'occasione di riscatto dopo la stagione negativa al Milan, Nikola Kalinic è ripartito dalla Spagna e dalla squadra di Simeone. Il croato, in una lunga intervista rilasciata ad AS, ...

Kalinic : "Gattuso? Pazzo - ma il Milan andrà lontano con lui" : Nikola Kalinic, la scorsa estate, spinse tantissimo per lasciare la Fiorentina in favore del Milan dove c'era Vincenzo Montella, pronto a fare carte false pur di affidargli le chiavi dell'attacco rossonero. L'esperienza del tecnico campano, però, terminò nel mese di novembre anche se il centravanti croato non riuscì mai, dall'inizio, ad integrarsi e a calarsi nella parte. I numeri di Kalinic sono stati impietosi nella scorsa stagione: sei reti ...

Milan - Gattuso : “Avrei voluto giocare con Modric : un giocatore fantastico” : Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni del Uefa riguardo la propria carriera attuale e passata. La prima domanda posta dal Uefa a Gattuso è stata riguardo il suo passato: con quale giocatore avrebbe voluto giocare? Il tecnico ha risposto così: “Ce ne sono tanti. Tutti dicono Cristiano Ronaldo e Messi, ma a […] L'articolo Milan, Gattuso: “Avrei voluto giocare con Modric: un giocatore fantastico” ...

Indisponibili Milan contro il Chievo : quattro assenze per Gattuso : Il Milan affronterà il Chievo domenica pomeriggio alle ore 15. Dopo le due vittorie consecutive tra campionato ed Europa League, la squadra allenata da Gattuso punta al tris, che potrebbe ricollocare i rossoneri in una interessante posizione di classifica. Tuttavia, per la sfida contro il club veneto, l’allenatore Milanista dovrà rinunciare a quattro giocatori, fermi ai box per infortunio. Infortunati Milan: ecco chi salterà la partita ...

Il Milan (con)vince in rimonta : Gattuso soddisfatto a metà : Vittoria in rimonta per il Milan nella seconda giornata dei gironi di Europa League. I rossoneri abbattono con il risultato di 3-1 un buon Olympiacos, passato in vantaggio al 14′ con un bel colpo di testa di Guerrero. La squadra allenata da Gattuso cambia registro nel secondo tempo, soprattutto con l’ingresso in campo di Calhanoglu e Cutrone al posto di Bonaventura e di uno spento Castillejo. Sono proprio il turco (che ha ...

Milan - Gattuso : 'Higuain è un campione - ci manca Calhanoglu. Sul problema di Romagnoli...' : Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, è stato intervistato da Sky Sport dopo la vittoria sul Chievo: 'Sicuramente le prestazioni non sono mancate, mancavano le vittorie. La partita giocata meno perfettamente è stata quella di giovedì. Questa squadra ha sempre ...

Gattuso : 'C'è ancora la spia nel Milan - visto che con Romagnoli...' : Rino Gattuso , allenatore del Milan, sorride alla domanda sulle spie da Sky Sport nello spogliatoio rossonero: 'Le spie nel calcio ci sono, ci sono sempre state. Non solo Peppe Di Stefano, anche Baiocchini ha dato la notizia di Romagnoli , ride, ndr, . L'importante è scoprire ...

Milan-Chievo 0-0 La Diretta Gattuso chiede conferme : Questo pomeriggio a San Siro Milan e Chievo si incontrano per l'ottavo turno di Serie A della stagione 2018/2019: i rossoneri chiedono strada ai veneti per proseguire sulla strada della guarigione, ...

Gattuso ed il mercato del Milan : “Ibrahimovic potrebbe distruggerci” : Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato dell’ipotesi di arrivo di Zlatan Ibrahimovic in rossonero nella prossima sessione di mercato “Ibrahimovic? Dovete parlare con Leonardo, non posso parlare di giocatori che non fanno parte della rosa. E’ un leader, se non sei forte mentalmente con Ibra ti distrugge, vuole sempre vincere, è esigente con i compagni, bisogna essere forti. Può essere un valore aggiunto può anche ...

Milan - Gattuso : 'Cutrone in Nazionale - ma non sta bene...'. Poi esalta Ibra : CARNAGO - 'Cutrone deve essere orgoglioso della chiamata, io sono contento per lui ma non sta bene, gli fa male la caviglia. Ma si deve presentare e deciderà la Nazionale '. Così Rino Gattuso sulla ...

Milan - Gattuso : "Voglio i tre punti. Orgoglioso di Cutrone in azzurro. Bakayoko? Colpa mia..." : Dopo la vittoria in rimonta contro l'Olympiacos in Europa League il Milan di Gattuso cerca continuità anche in campionato. Domani pomeriggio a San Siro c'è il Chievo di D'Anna."Domani dobbiamo portare ...