Milan | disastro cinese | bilancio in rosso per 126 milioni

Gazzetta Milan-Olympiacos - le pagelle : disastro Bakayoko - top Cutrone : Basti pensare che il peggiore in campo per La Gazzetta dello Sport è Tiémoué Bakayoko . Il voto è impietoso, ma anche la perfetta immagine della sua partita: 4.5. 'Purtroppo non ci sono altre parole: ...

Europa League : tutti i risultati - tris Milan e disastro Lazio. Ok Sarri : Europa League, I risultati– Si chiude la tre giorni europea con le partite serali di Europa League, Bilancio positivo per le squadre italiane: 5 vittorie con Roma, Juventus, Inter e Napoli in Champions; il Milan batte in rimonta i greci dell’Olimpiakos mentre la Lazio non riscatta il ko nel derby con il passo falso di […] L'articolo Europa League: tutti i risultati, tris Milan e disastro Lazio. Ok Sarri proviene da Serie A ...

Milano - evitato disastro ferroviario/ Buco di 13 centimetri nella rotaia : macchinista Trenord lancia allarme : Milano, evitato disastro ferroviario: Buco di 13 centimetri nella rotaia, macchinista Trenord lancia allarme e scongiura strage. Le ultime notizie su quanto accaduto venerdì scorso(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 23:29:00 GMT)

Milano - disastro al gattile di Rho : incendio uccide quasi 100 mici : Strage di gatti a Rho, incendio improvviso all'alba, distrutto un intero gattile. Un improvviso incendio è divampato all'alba di oggi 27 settembre nel gattile di Rho, centro abitato del milanese....

Un bidone è per sempre – Michael Reiziger - disastro al Milan : Michael Reiziger è un allenatore di calcio ed ex calciatore olandese, di ruolo difensore, tecnico del Jong Ajax. Ha iniziato la carriera con la maglia dell’Ajax, poi il trasferimento al Milan, esperienza disastrosa con il club rossonero. Indossa anche le maglie di Barcellona, Middlesbrough e Psv, poi intraprende la carriera da allenatore. Il 20 giugno 2013 entra nello staff dello Sparta Rotterdam come tecnico della selezione B-1, poi ...

Milan - senti l’ex Abbiati : “Montella e i cinesi un disastro. Bonucci è andato via perchè…” : EX Abbiati- Parole pesanti che non lasciano alcun diritto di replica. Christian Abbiati svuota il sacco sul Milan sulle pagine della “Gazzetta dello Sport“. Parole ad effetto su Montella, sulla vecchia dirigenza e anche sull’addio di Bonucci. SU MONTELLA E I cinesi “Montella è stato un mezzo disastro. È andata male perché non si fidava di nessuno. C’era molta confusione in […] L'articolo Milan, senti l’ex ...

Milan - Abbiati : 'Gattuso è un fenomeno - il mio riferimento in una società confusa. Montella mezzo disastro' : Da Milanista Maldini lo volevo assolutamente vedere dentro e quando è arrivato Leo mi sono detto: 'Ora arriva anche Paolo'" le parole dell'ex portiere ai microfoni della Gazzetta dello Sport. "La ...