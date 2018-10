Milan cinese | mega perdita da 126 milioni di euro

Judo - Mondiali 2018 : Francesca Milani eliminata al secondo turno dei -48 kg dalla cinese Xiong : Prima giornata da dimenticare per l’Italia ai Campionati del Mondo di Judo in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaigian. Dopo l’eliminazione di Andrea Carlino nei -60 kg, anche la nostra portacolori della categoria -48 kg femminile è uscita di scena al primo combattimento. Francesca Milani è stata sconfitta dalla cinese Yao Xiong per un waza-ari subito dopo 24″ di Golden Score. L’incontro è parso sin da subito molto ...