Migranti | Martina | Salvini? tante chiacchiere e poi assente da tavoli

liberoquotidiano

: RT @Appalto: @GiuseppePalma78 @AlbertoBagnai @rekotc I piddini che si infervorano quando gli tocchi i migranti: come diceva Martina ? ABBIA… - IacobellisT : RT @Appalto: @GiuseppePalma78 @AlbertoBagnai @rekotc I piddini che si infervorano quando gli tocchi i migranti: come diceva Martina ? ABBIA… - Appalto : @GiuseppePalma78 @AlbertoBagnai @rekotc I piddini che si infervorano quando gli tocchi i migranti: come diceva Martina ? ABBIAMO CAPITO ?????? -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Palermo, 12 ott. (Adnkronos) - "Stiamo discutendo per una sovranità piena, vera, facciamo questo convegno nelle stesse ore in cui il ministronon si presenta al vertice del ministri dell’Interno in Lussemburgo per discutere di un tema strategico come quello delle migrazioni.chiacchier