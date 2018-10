Migliaia di studenti in corteo in tutta Italia Slogan contro il governo

Migliaia di studenti in corteo in cinquanta in città per il diritto allo studio. Slogan contro il governo : È in corso in cinquanta città italiane il primo sciopero generale della scuola indetto dagli studenti. A proclamarlo è stato proclamato dall’Unione degli studenti, che annuncia ulteriori mobilitazioni nei prossimi mesi per ottenere un cambiamento concreto della scuola. «In Italia il diritto allo studio non è garantito, nella manovra manca un cambi...