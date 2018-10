Michèle Boiron | ' Omeopatia non cura cancro ma migliora qualità vita'

Salute - Michele Boiron : “L’omeopatia non cura il cancro - ma migliora la qualità della vita” : “L’omeopatia non si sostituisce a nessuna delle cure anticancro, non è una medicina alternativa alle terapie tradizionali ma complementare ad esse, non cura il cancro ma assicura una migliore qualità di vita ai pazienti oncologici accompagnandoli durante le cure, dalla chemioterapia alla radioterapia“. Lo scandisce a chiare lettere Michèle Boiron, ‘la globetrotter’ – come si autodefinisce – della ...