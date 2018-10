Mi manca il mio compagno Mi sento sola A volte i giorni sembrano interminabili

"Tre miliardi di mancato risparmio - impatto molto limitato". Confindustria smorza l'allarmismo sullo spread : Un mancato risparmio ipotetico di tre miliardi di euro, un "impatto molto limitato". È l'effetto della risalita dello spread tra i titoli di stato italiani (btp) e i bund tedeschi, avvenuta nelle ultime settimane, sulla spesa per interessi sul debito pubblico italiano. A scriverlo è il Centro Studi di Confindustria, nel suo report "Dove va l'economia italiana e gli scenari di politica economica", illustrato alla presenza del ...

"Tre miliardi di mancato risparmio - impatto molto limitato". Confindustria spegne l'allarmismo sullo spread : Un mancato risparmio ipotetico di tre miliardi di euro, un "impatto molto limitato". È l'effetto della risalita dello spread tra i titoli di stato italiani (btp) e i bund tedeschi, avvenuta nelle ultime settimane, sulla spesa per interessi sul debito pubblico italiano. A scriverlo è il Centro Studi di Confindustria, nel suo report "Dove va l'economia italiana e gli scenari di politica economica", illustrato alla presenza del ...

Gran premio di Monza a rischio : mancano 12 milioni : Gran premio di Monza a perdere. Mancherebbero tra gli 11 e i 12 milioni. Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club d'Italia avverte "Così com'è il contratto non è più sostenibile da un ...

mancato premio Uefa e serata di Valencia - Ronaldo si sente nel mirino : INVIATO A TORINO - Il giorno dopo, se possibile, è ancora più amaro. Cristiano Ronaldo si sente nel mirino dell'Uefa. A Valencia l'errore che ha portato alla sua ingiusta espulsione è stato della ...

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ/ Foto - prima settimana da sposati : “mi manca mio marito” : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ lontani nel giorno in cui festeggiano la prima settimana insieme. La dolce dedica dell'influencer al marito sui social, la Foto.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 06:56:00 GMT)

Giornalista Bbc malata di tumore : “Preparo i regali per mio figlio - ormai manca poco” : Quando ha saputo che le restava poco tempo da vivere, la 40enne Rachel Bland ha deciso di preparare 18 anni di regali di compleanno per Freddie, il figlio di 3 anni, e sta cercando di completare anche un libro di memorie per lui.Continua a leggere

"È arrivato il mio momento. È surreale". La presentatrice Bbc annuncia che le mancano pochi giorni di vita : "Come direbbe il leggendario Frank S, temo sia arrivato il mio momento, amici miei. E improvvisamente. Hanno detto che mi restano solo giorni. È molto surreale. Grazie mille per tutto il vostro supporto". Rachel Bland sorride nella foto in compagnia del marito, mentre annuncia ai suoi follower di Instagram che la sua battaglia contro il tumore al seno sta per giungere all'epilogo più temuto. La presentatrice di Bbc dal 2016 lotta ...

Juventus - Allegri : 'Ronaldo? Arrabbiato per il mancato premio Uefa' : TORINO - ' Cristiano è Arrabbiato per la mancata vittoria del premio Uefa, è normale dopo la stagione che ha fatto lo scorso anno. È una scelta personale e come tale va rispettata. Si è allenato bene '...

"Mio figlio autistico e ipovedente senza libri a scuola : mancano i fondi" : Lo sfogo del papà di un bimbo che fra pochi giorni dovrà iniziare la quarta elementare ma rischia di non poter avere i libri...