Meteo instabile | Italia spaccata in due nel fine settimana

Meteo : una domenica molto instabile - le previsioni da nord a sud : Giornata piuttosto instabile specie al centro-sud. Nuova perturbazione in arrivo al nord-ovest! Meteo / La vasta e violenta perturbazione che negli ultimi giorni ha pesantemente colpito le regioni...

Allerta Meteo Estofex : fase instabile - attesi temporali e nubifragi : Allerta meteo Estofex - Continua la fase di intenso maltempo, oggi coinvolto anche il Centro Nord. Allerta meteo Estofex - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di...

Meteo - weekend instabile : nubi e piogge soprattutto al nord : La circolazione ciclonica formatasi a sud delle nostre isole maggiori infatti avanzerà verso nord raggiungendo nella giornata di oggi anche le regioni centrali e da stasera quelle settentrionali, con il suo carico di nuvole e piogge soprattutto nelle zone nord orientali.Continua a leggere

Meteo Italia ottobre - instabile e molto piovoso : Gli esperti di Meteorologia non ragionano affidandosi al sesto senso o a qualche misteriosa pratica magico predittiva e nemmeno si basano su strani dolori ereditati da qualche lontana frattura o ferita. I centri di previsione lavorano su base scientifica e i dati che vendono e distribuiscono a privati e media sono affidati a una serie di calcoli fatti da potenti computer elaborati attraverso complessi modelli fisico-matematici in grado di ...

Miglioramento Meteo nelle regioni del centro nord - instabile a sud e isole maggiori : Roma - Il tempo è andato migliorando su parte del nord, dopo le piogge e i temporali di lunedì e la neve che ha fatto la sua comparsa sulle Alpi localmente anche al di sotto dei 2000m. Le schiarite notturne hanno innescato però la formazione di banchi di nebbia sulle pianure occidentali e temperature minime decisamente autunnali, con valori fino a +6° sulla Val Padana occidentale e gelate notturne sulle conche alpine anche al ...

Meteo : il grecale sferza l'Italia - che fresco oggi! Instabile sulle Isole : Aria fresca dilaga su tutta Italia. Temperature in calo ovunque, che fresco stamane! Meteo / L'aria molto fresca di provenienza artica sta invadendo il Mediterraneo spazzando via l'estate in maniera...

Meteo : tornano le piogge - una nuova perturbazione porta tempo più instabile e nuvoloso : La seconda perturbazione del mese di settembre in queste ore si impadronisce della Penisola portando a un graduale ma diffuso peggioramento delle condizioni Meteo. Sull'Italia si riaffacciano le piogge mentre il caldo intenso dei giorni scorsi si attenua.Continua a leggere

Meteo : giornata instabile con tanti temporali - le previsioni nel dettaglio : giornata instabile su molte regioni, occhio ai temporali anche intensi. Le previsioni Meteo nel dettaglio... Meteo / giornata di forte instabilità quella odierna su molte regioni italiane a causa...

Previsioni Meteo - ecco la tendenza stagionale per l’autunno : circolazione umida e instabile atlantica con stagione piuttosto piovosa : La redazione di meteoWeb è al vaglio dei primi dati grossolani in riferimento al prossimo AUTUNNO. Si tratta di dati che prendono in considerazione l’andamento termico oceanico, sue possibili evoluzioni elaborate dai modelli stagionali, nonché l’andamento termico-barico pregresso a scala emisferica. Da essi evinciamo un tendenziale, per il prossimo AUTUNNO, contrassegnato da una spiccata dinamicità barica su Centro Ovest Europa. I settori ...

Allerta Meteo Veneto : tempo instabile con frequenti precipitazioni : Fino a domani sul Veneto tempo instabile a tratti perturbato con frequenti precipitazioni, possibili rovesci o temporali anche forti con fenomeni localmente persistenti e quantitativi abbondanti. Dal pomeriggio/sera di domenica probabile diradamento dei fenomeni, non escluso ancora qualche fenomeno intenso. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di ‘attenzione’ (giallo) per tutti i ...

Vela - la prima giornata dei Campionati Italiani Giovanili 2018 condizionata dal Meteo instabile : Campionati Italiani Giovanili in singolo 2018, tutte le classi in acqua con vento e onda formata La giornata a Viareggio, dove sono in corso di svolgimento i Campionati Italiani Giovanili 2018, è partita in modo insolito, con cielo grigio, vento quasi assente e onda formata. Dopo qualche ora, e una leggera pioggia, il vento è entrato da sud-ovest inizialmente sui 6 nodi e ha toccato punte di 10-12 nodi. Gli O’Pen Bic, gli unici ad aver ...

Meteo - weekend instabile : poi da lunedì l'estate riprende quota : All'inizio della prossima settimana l'alta pressione riuscirà ad estendersi più decisamente verso le nostre regioni...

Per Ferragosto 3bMeteo assicura che in Sardegna ci sarà ancora tempo instabile e soleggiato : Prosegue la fase instabile sulla Sardegna con temporali anche forti. L'alta pressione nord africana resta sbilanciata verso l'Europa occidentale permettendo a correnti a instabili di raggiungere l'...