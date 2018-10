Mercato NBA – Draymond Green ammette | “rinnovo? Sarò l’ultimo a decidere | voglio restare

Mercato NBA - Minnesota Timberwolves : le 5 trade possibili per Jimmy Butler : Minnesota Timberwolves e Jimmy Butler pronti al divorzio, non resta che scegliere quale offerta accogliere per lasciarsi definitivamente Minnesota Timberwolves alle prese con la tanto agognata cessione di Jimmy Butler. Il rapporto tra le parti è ormai ai minimi termini dopo le recenti esternazioni della guardia ed ora si lavora solo per capire quale sia la miglior soluzione per entrambi. Sports Illustrated ha delineato una serie di ...

Il Mercato NBA pullula di notizie : da Butler a Klay Thompson - le ultime novità : Klay Thompson e Jimmy Butler hanno animato la giornata NBA con alcune voci di mercato che sono circolate in queste ore Il mercato NBA è vivissimo a pochi giorni dall’inizio della stagione regolare. Jimmy Butler è di certo il più chiacchierato dei cestisti NBA in queste ore, data la sua rottura con Minnesota che potrebbe portare ad una trade imminente. La novità odierna è che la guardia dei T’Wolves si è regolarmente allenata ...

Mercato NBA - si arena la trattativa per Butler tra Miami e Minnesota : Jimmy Butler si appresta a lasciare Minnesota, la trattativa con Miami però si è momentaneamente arenata: i dettagli Miami e Minnesota sono in trattativa per completare una trade che vede coinvolto Jimmy Butler. Tale affare però, secondo ESPN, si sarebbe arenato in queste ore a seguito di una nuova richiesta da parte dei Timberwolves. Il cestista ha chiesto di andar via, ma sempre secondo ESPN ci sarebbero poche altre alternative a Miami ...

Mercato NBA - Jimmy Butler si avvicina a Miami : Dopo aver espresso il desiderio di essere scambio, Butler potrebbe essere accontentato dai Timberwolves: Miami e Minnesota stanno facendo passi in avanti verso l'accordo

Mercato NBA : Minnesota-Jimmy Butler - continua il tira e molla. Torna in gruppo o viene ceduto? : Sono passate ormai due settimane da quando Jimmy Butler ha reso noto ai Minnesota Timberwolves " e di conseguenza al resto del mondo " il suo desiderio di andarsene il più in fretta possibile. Nel frattempo però il Media Day, il training camp e le prime partite di preseason sono passate, e Jimmy Butler continua a essere ...

Mercato NBA – Trade Butler-Miami - ecco i nuovi sviluppi : Bucks e Heat studiano come chiudere la trattativa : Jimmy Butler più vicino al passaggio a Miami: Bucks e Heat stanno studiando gli asset giusti per mettere in piedi la Trade La telenovela in merito all’addio di Jimmy Butler da Milwaukee sembra avviarsi verso le battute finali. Dopo la richiesta ufficiale di essere ceduto, Butler dovrebbe essere accontentato dalla società che non ha alcuna intenzione di perderlo gratuitamente. Bucks e Miami Heat hanno fatto diversi passi avanti per la ...

Mercato NBA – McCaw interrompe le trattative : rifiutato il rinnovo con i Golden State Warriors : Dopo aver declinato la qualifyng offer, Patrick McCaw ha deciso di rifiutare anche il rinnovo di contratto offertogli dai Golden State Warriors, diventando free agent Tutti vogliono giocare nei Golden State Warriors, vista la grande possibilità di vincere un anello NBA senza ‘grandi sforzi’. Tutti tranne Patrick McCaw. Secondo quanto si legge su The Undefeated, il giovane 22enne avrebbe prima detto no alla qualifyng offer da 1.7 milioni di ...

Mercato NBA – Proposto lo scambio Butler-Middleton - ma i Bucks non ci stanno : ecco la controproposta : I Timberwolves propongono lo scambio Butler-Middleton, ma i Bucks rispondono con una controproposta interessante In casa Timberwolves continua a tenere banco la questione legata all’addio di Jimmy Butler. L’ex Bulls ha chiesto espressamente la cessione e, nonostante il parere contrario di coach Thibodeau, la dirigenza di Minnesota sembra intenzionata a cederlo, per non perderlo gratuitamente in estate. Diverse le proposte fatte pervenire ...

Mercato NBA – I Sixers bussano alla porta dei T’Wolves per Butler : la richiesta é folle : Sixers interessati a Jimmy Butler, pronto a dire addio a Minnesota: la richiesta dei Timberwolves però è altissima La richiesta di cessione presentata da Jimmy Butler ai Timberwolves, ha fatto drizzare le antenne a diverse squadre NBA. L’ex Bulls sarà free agent in estate, e nonostante il parere contrario di coach Thibodeau, la franchigia non sembra voler correre il rischio di trattenerlo e poi perderlo in estate gratuitamente. I ...

Mercato NBA – Houston Rockets su Jimmy Butler : ecco la possibile trade : Houston Rockets interessati a Jimmy Butler: la franchigia texana pronta a fare all-in per puntare al titolo NBA La richiesta ufficiale di cessione, presentata da Jimmy Butler ai Minnesota Timberwolves, è stata come un fulmine a ciel sereno nella tranquillità di ‘Minnie’. L’ex Bulls ha fornito una lista di 3 squadre con le quali vorrebbe essere scambiato, ricevendo però un secco no da coach Thibodeau. Chi invece sembra ...

Mercato NBA – Il futuro di Kemba Walker : massimo salariale o voglia di rendere la sua carriera indimenticabile? : Kemba Walker sarà free agent la prossima estate: la stella degli Hornets vorrebbe restare, chiedendo il massimo salariale, ma a Charlotte le possibilità di vincere un anello sono davvero ridotte La prossima estate scadrà l’ultimo dei 4 anni di contratto di Kemba Walker con i Charlotte Hornets. La stella della franchigia del North Caroline si troverà dunque di fronte ad un bivio: rinnovare, chiedendo il massimo salariale, oppure ...

Mercato NBA - Butler - Dragic e Teague : che intreccio attorno alla trade! : Mercato NBA, Goran Dragic potrebbe essere la pedina giusta da ottenere in cambio di Butler per Minnesota Mercato NBA, la trade che al momento sta facendo più rumore negli States è senz’altro quella che potrebbe coinvolgere Jimmy Butler. La guardia di Minnesota ha fatto sapere di voler dare l’addio alla franchigia guidata da Thibodeau e dunque si sta cercando un modo per accontentare tutte le parti in causa. L’ultimo ...

Mercato NBA – Thibodeau non si rassegna all’idea di perdere Butler : ecco l’ultima mossa provata per trattenerlo : Coach Thibodeau non si rassegna all’idea di perdere Jimmy Butler: l’allenatore dei Timberwolves le sta provando tutte per trattenerlo La richiesta ufficiale di cessione, presentata da Jimmy Butler ai Minnesota Timberwolves, è stata come un fulmine a ciel sereno nella tranquillità di ‘Minnie’. L’ex Bulls ha fornito una lista di 3 squadre con le quali vorrebbe essere scambiato, ricevendo però un secco no da ...

Mercato NBA – Cleveland Cavaliers sulle tracce di Jimmy Butler : contatto Dan Gilbert-Glen Taylor : Anche i Cleveland Cavaliers interessati a Jimmy Butler: Dan Gilbert, proprietario dei Cavs, è stato visto parlare con Glen Taylor, n°1 dei Timberwolves. Trade in vista? La richiesta ufficiale di cessione, presentata da Jimmy Butler ai Minnesota Timberwolves, è stata come un fulmine a ciel sereno nella tranquillità di ‘Minnie’. L’ex Bulls ha fornito una lista di 3 squadre con le quali vorrebbe essere scambiato, ricevendo ...