Mercati all' attacco | spread in rimonta E le agenzie di rating aspettano al varco

Casellati : "Non aiutare bene Genova fallimento inaccettabile"/ "Manovra - parole possono condizionare Mercati" : Casellati: "Non aiutare bene Genova fallimento inaccettabile". Ultime notizie, la presidente del Senato sulla manovra: "parole possono condizionare mercati"(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:55:00 GMT)

Bufera sui Mercati : Trump torna all'attacco della Fed - analisti - : Sui mercati è andata in scena ieri una tempesta. E per una volta il motivo delle tensioni non è stata l'Italia, ma il movimento è partito dagli Stati Uniti. "Il calo sembra essere stato innescato dai ...

Wall Street - i Mercati asiatici e il governo gialloverde piegano Piazza Affari : Milano. La brutta caduta di Wall Street di ieri e lo scivolone delle Borse asiatiche che hanno chiuso stamattina presto (ora italiana) con pesanti perdite, hanno spinto le Borse europee in forte ribasso in apertura con Piazza Affari che nelle prime due ore di negoziazioni perde oltre l'1 per cento i

Maltempo Liguria - allerta arancione : scuole e Mercati chiusi in diversi Comuni per giovedì 11 Ottobre [ELENCO] : Il Maltempo sta per abbattersi sulla Liguria e sono in molti i Comuni che hanno optato per misure cautelative, come la chiusura di scuole e mercati. Il Maltempo dovrebbe giungere a partire da questa notte, come segnala l’allerta arancione emanata dalla Protezione Civile Regionale. I sindaci di numerosi Comuni liguri hanno anche firmato l’ordinanza di chiusura di cimiteri, parchi, impianti sportivi e mercati. Di seguito i Comuni nei ...

Mercati - così lo spread si avvicina alla soglia da allarme rosso per le banche : Alle 9, con l’inizio delle contrattazioni, l’indice di Borsa e il dato sullo spread certificano quello che tutti si aspettano da venerdì 5 ottobre: un lunedì difficile, soprattutto per le banche. Pesa la lettera con cui la Commissione Ue ha espresso al governo italiano seria preoccupazione per i contenuti della nota di aggiornamento al Def. E pesano pure le dichiarazioni della vigilia dei leader della maggioranza, con Luigi Di Maio che accusa ...

Vincenzoni : questione Mercatino abusivo all’ordine del giorno osservatorio : Roma – “Noi in quanto Municipio facciamo parte dell’osservatorio prefettizio, ossia l’osservatorio della sicurezza. La questione del mercatino abusivo insediatosi fra via Cipro e via Fra’ Albenzio e’ all’ordine del giorno dell’osservatorio. Va considerato pero’ che il servizio di Polizia Locale parte dalle 6 del mattino e si protrae fino all’orario di pranzo. Chiaramente prima delle 6 ...

Spread Btp-Bund in rialzo - apre a quota 294 : Mercati in tensione dopo la lettera Ue all'Italia : Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi apre sopra quota 290 punti a 294, in rialzo rispetto alla chiusura di venerdì a 285 punti. I mercati mostrano nervosismo dopo la lettera all'Italia della commissione ...

Duello Italia-Ue alla prova dei Mercati : ROMA, 7 OTT - "In questi giorni ho capito che i mercati vogliono molto più bene all'Italia di quanta ne voglia l'Unione Europea", dice il vicepremier Luigi Di Maio in attesa, come tutti, di conoscere ...

Duello Italia-Ue alla prova dei Mercati : ANSA, - ROMA, 7 OTT - "In questi giorni ho capito che i mercati vogliono molto più bene all'Italia di quanta ne voglia l'Unione Europea", dice il vicepremier Luigi Di Maio in attesa, come tutti, di ...

Di Maio : Ue e media vogliono farci cadere - Mercati vogliono più bene all'Italia dell'Europa : 'Il sistema mediatico e il sistema europeo ormai hanno deciso che questo governo deve cadere il prima possibile, ma piu' fanno cosi' e piu' ci compattano': lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio,...

Di Maio : Ue e media vogliono farci cadere - Mercati vogliono più bene all'Italia dell'Europa : "Il sistema mediatico e il sistema europeo ormai hanno deciso che questo governo deve cadere il prima possibile, ma piu' fanno cosi' e piu' ci compattano": lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, durante un incontro con gli imprenditori a Potenza. "In questi giorni ho capito che i mercati vogliono molto più bene all'Italia di quanta ne voglia l'Unione Europea", ha aggiunto. Di ...

Tria finisce all'angolo : scappa dall'Ecofin e spaventa i Mercati : Reduce dal rush finale del Def e dalla dolorosa bocciatura sulla cifra più importante che sarà inserita nel Documento di economia e finanza, il deficit al 2,4%, ieri il ministro dell'Economia ha ...

Manovra - Di Maio vs Moscovici : “Fa terrorismo sui Mercati”. E su pace fiscale : “Non votiamo condono” ma non risponde alla domanda : Scontro sulla Manovra tra il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio,e la Commissione europea. Dopo le parole del commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, e la bocciatura arrivata dal vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombroviskis (“Il Def non sembra compatibile con le regole del Patto“), da Roma è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico a replicare: “Stamattina a qualcuno non andava ...

Def - Tria non parteciperà all'Ecofin di domani. Di Maio : 'Ue fa terrorismo sui Mercati' : 'Non c'è nessuna ragione di emergenza per cui debba rientrare il ministro dell'Economia'. Lo precisa il vicepremier Luigi Di Maio interpellato dai cronisti a margine di un incontro al Mise. Il ministro osserva che nei prossimi giorni ci saranno diversi incontri di governo per '...