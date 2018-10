Meno tasse a chi compra Btp | arrivano i Cir

Salvini “Meno tasse a chi investe in Italia”/ ultime notizie - “Pensioni? Sud Italia come Portogallo” : Salvini “Meno tasse a chi investe sui titoli Italia”. ultime notizie, il ministro “Il nostro paese non salta, ci sono investitori pronti ad investire e giovani che hanno voglia di lavorare"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 12:50:00 GMT)

L'idea di Salvini per fermare lo spread : "Meno tasse a chi investe in titoli di Stato" : Il governo gialloverde adesso sta valutando la possibilità di detassare i contribuenti che investono in titoli di Stato italiani. La conferma viene da Matteo Salvini, ospite di Agorà su Rai 3. "Non farsi prendere dal panico che non esiste - spiega il vide premier leghista - lo spread è qualcuno che in multinazionali e istituti finanziari importanti decide con un click compro o vendo. Ci sono pochi, grandi personaggi che sperano che l'Italia ...

Salvini : Meno tasse per i Titoli Italia : L'economia è sana. Il risparmio è il più alto,gli imprenditori hanno voglia di fare,i giovani sono pronti a lavorare.Non farei una Manovra che ruba il futuro".

Salvini : Meno tasse per Titoli italiani : 9.27 "La Manovra non cambia perchè lo Spread o Bankitalia dicono che non devo toccare la Fornero". Così Salvini ad Agorà. Se lo spread arrivasse a 400? "Non vogliamo chiedere l'oro per la Patria,ma aiutare chi investe nei Titoli italiani E' possibile pensare a nuove emissioni di Titoli facendo pagare meno tasse a chi investe nel proprio Paese",annuncia E assicura: "L'Italia non salta. L'economia è sana. Il risparmio è il più alto,gli ...

Usa : record dell'occupazione - perché si pagano Meno tasse : Ma dal 2009 al 2016, nonostante i piani di stimolo, con quasi 800 miliardi di dollari in finanziamenti pubblici ai settori strategici dell'economia, si è assistita a quella che gli osservatori ...

Davvero la democrazia diretta fa guadagnare di più e pagare Meno tasse? : ...in Paesi in cui il benessere economico e collettivo è già alto? Gli studi non dicono tutti la stessa cosa Altri studi mettono in dubbio gli effetti positivi della democrazia diretta sull'economia, ...

Il segretario Cisl a Conte : "Ci ascolti - Meno tasse sul lavoro e le pensioni" : Roma. Il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, sarà l'unico esponente sindacale presente nel convegno organizzato a Fiuggi dal presidente del Parlamento Ue, Antonio Tajani. Un momento di ...

Manovra - Salvini : "Conti in ordine e Meno tasse" : "Conti in ordine iniziando a smontare la legge Fornero e riducendo fortemente le tasse per i dimenticati da Renzi e dalla sinistra: dalle piccole partite Iva, agli artigiani, ai piccoli imprenditori". ...

L'annuncio di Di Maio da Nola : 'Parte la Zes - Meno tasse per chi investe in Campania' : 'Le imprese potranno venire ad investire qui. Questa settimana con l'ultimo atto del governo, che è la formazione del comitato di indirizzo, facciamo partire la prima zona economica speciale d'Italia ...

Salvini : Meno tasse a chi guadagna meno : 19.28 tasse al 15% per le partite Iva che fatturano 65, 70, 80mila euro già nel 2019. Questo l'obiettivo della Lega per la manovra finanziaria. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Salvini a 'Domenica Live'. Rispetto il contratto di governo per chi ha votato M5S. Ok a reddito di cittadinanza,"ma non per stare a casa". Poi, con Berlusconi vorrei "ridurre le tasse alle imprese, ma anche a operai, poliziotti e insegnanti"."Con Di ...

L'annuncio di Di Maio da Nola : «Parte la Zes - Meno tasse per chi investe in Campania» : «Le imprese potranno venire ad investire qui. Questa settimana con l'ultimo atto del governo, che è la formazione del comitato di indirizzo, facciamo partire la prima zona economica...