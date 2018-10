Meloni | FdI | | spiace per no Lega a lista

Fdi : Meloni nomina nuovi portavoce provinciali Lombardia : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha nominato tre nuovi portavoce provinciali nella regione Lombardia: Sandro Sisler in provincia di Milano, Gianmario Invernizzi in provincia di Lodi e Alessandro Beduschi in provincia di Mantova. Lo comunica in una not

I giovani della Meloni e Fdi celebrano il ricordo di Ernesto Che Guevara : La politica più che ad un arco diviso tra destra e sinistra somiglia piuttosto a un cerchio, con gli opposti, il rosso e il nero, che se da un lato risultano così lontani dall'altro finiscono col ...

Politica - Nicolò - Fdi - : "Progetto Meloni è percorso credibile" - : "Un progetto che aggreghi sotto la propria egida i conservatori, le componenti di matrice sovranista ma anche di altra ispirazione che siano comunque espressione della stessa radice culturale ...

Meloni pronta a rottamare Fdi : "Costruiamo la grande casa dei conservatori e patrioti" : Roma - "Mettiamo insieme conservatori e Sovranisti, partendo da Fratelli d'Italia, apriamo le nostre liste, rigeneriamo e ripensiamo e non riassembliamo il centrodestra. Dobbiamo costruire partendo da quello che in Italia manca, ossia un grande movimento, un partito dei conservatori e dei sovranisti che metta al centro l'interesse nazionale italiano, l'identità italiana, il concetto di patria, di nazione".Giorgia Meloni sale sul palco di Atreju ...

FdI : Meloni - ora partito sovranisti : ANSA, - ROMA, 23 SET - "L'appello che facciamo oggi a tante anime disperse del centrodestra è a costruire un grande partito dei conservatori e dei sovranisti, che metta al centro l'identità e l'...

Meloni : FdI con 'The Movement' di Bannon : 13.26 Appello di Giorga Meloni (FdI) "a cotruire un grande partito dei conservatori e dei sovranisti,che metta al centro l'interesse degli italiani", allargando FdI e per "liberare Salvini dall' abbraccio del M5S". "Guardiamo con interesse alla Russia di Putin e all'India di Modri, serve un coordinamento", dice Meloni e propone "l'adesione a The Movement, di Steve Bannon",in "una confederazione di Stati liberi e sovrani". Infine,"con le ...

Fdi : Meloni - ora c.destra si rifondi : ANSA, - ROMA, 21 SET - Il risultato unitario del vertice di ieri è stato molto positivo e per nulla scontato. Il voto del 4 marzo ha dimostrato che la maggioranza degli italiani ha le nostre idee: ora ...

Centrodestra unito alle elezioni regionali - vertice Lega-Fi-FdI/ Meloni : "Salvini - sintesi difficile con M5s" : Centrodestra unito alle elezioni regionali, vertice Lega-Fi-FdI. Giorgia Meloni: "Per Matteo Salvini sintesi difficile con M5s". Le ultime notizie.

Toti lancia fusione Fi-Fdi - ma Meloni frena : Scoppiano nuove tensioni nel centrodestra sul futuro della coalizione. A infiammare il dibattito stavolta è la proposta di Giovanni Toti di dar vita a una ''seconda gamba'' formata da Fi-Fdi e ...