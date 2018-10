Melania Trump e il movimento #Metoo | Ci vogliono prove schiaccianti

Melania Trump : sono la persona più bullizzata del pianeta : Roma, 11 ott., askanews, - La first lady Usa Melania Trump ha detto di aver avviato al sua campagna anti-cyberbullismo perchè è 'la persona più bullizzata del mondo'. In un'ampia intervista ad ABC News, ha anche detto che non si fida di alcune persone che hanno lavorato alla Casa Bianca e che le donne che …

Melania Trump : «Sto con le donne - ma se accusi qualcuno devi avere le prove» : Donald e Melania Trump sul prato della Casa Bianca

Melania Trump : "Non basta dire di essere stata violentata. Servono prove solide. Anche gli uomini possono essere vittime" : Melania Trump rompe il suo silenzio sui temi del #metoo e delle presunte infedeltà di suo marito Donald, argomenti sui quali prima aveva evitato di pronunciarsi. In un'intervista esclusiva rilasciata ad Abc News, di cui sono stati pubblicati alcuni estratti, la first lady americana esprime la sua posizione sulle tematiche."Io supporto il movimento #metoo ma occorrono prove sicure per poter accusare una persona. Sto dalla parte delle ...

Melania Trump parla delle infedeltà del marito - del matrimonio e del suo abbigliamento : L'intervistatore infatti ha chiesto a Melania cose che tutti in America , e nel mondo, vorrebbero sapere: come ha reagito all' infedeltà del marito , non essendo la prima First Lady ad affrontare la ...

Melania Trump e quel cappello fra le piramidi del Cairo che sembra un Borsalino - ma non è - : REUTERS Da ambienti vicini alla fabbrica alessandrina - dalle sapienti mani dei mastri artigiani della città, ancora oggi, esce infatti l'intera produzione Borsalino destinata poi a tutto il mondo -, ...

Melania Trump : La sua Africa - tra Meryl Streep e le critiche al marito : Quello che vorrei arrivasse, attraverso le mie azioni, è quello che gli USA fanno nel mondo sul piano umanitario e quanto questo sia importante . Melania Trump alle piramidi: look maschile, cravatta ...

Melania Trump risponde alle critiche sul cappello in stile coloniale indossato durante il viaggio in Africa : Melania Trump è stata oggetto negli ultimi giorni di aspre critiche per aver indossato, durante il suo viaggio istituzionale in Africa, un cappello in stile coloniale. L'accusa che le si è mossa è quella di avere una "concezione antiquata" dell'Africa, se non addirittura ispirata ad antiche idea di stampo colonialista.La first lady americana non ha tardato a rispondere alle accuse: "Preferirei che le persone focalizzassero ...

Melania Trump al Cairo - ultima tappa del suo tour africano - primo viaggio all'estero senza il consorte - FOTO : ... ospedali e siti turistici nel quadro sia della sua iniziativa per il benessere infantile "Be Best" sia del rilancio dell'economia turistica in raccordo con l'agenzia statunitense per lo sviluppo ...

Melania Trump da sola al Cairo : "Certe volte Donald non mi ascolta - ma io rimango delle mie idee" : Melania Trump è giunta al Cairo, ultima delle quattro tappe del suo tour africano, primo viaggio all'estero senza il marito Donald. La First Lady è stata accolta nella sala vip dello scalo Cairota dalla consorte del presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi.Un imponente corteo di automezzi l'ha scortata verso gli appuntamenti della visita egiziana che prevede soste in scuole, ospedali e siti turistici nel quadro sia della sua ...

Melania Trump visita le piramidi e la sfinge : ANSA-AP, - IL CAIRO, 6 OTT - Le piramidi di Giza e l'annessa sfinge, alle porte del Cairo, sono nel programma della visita di Melania Trump nella capitale egiziana. La presenza della First Lady Usa ...

Melania Trump in giacca e cravatta - look 'da maschio' contro le polemiche : E secondo diversi analisti, con il suo outfit così aggressivo, Melania ha voluto lanciare anche un messaggio alle donne egiziane, praticamente escluse dalla vita politica.

