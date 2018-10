Mediaset | nuovo passo | il Biscione pronto a vendere Premium a Sky

Mediaset - Pier Silvio Berlusconi senza limiti : rivoluzione in tv - arriva un nuovo canale : Mediaset sbarca ancora in tv, ma questa volta con un ibrido tra radio e televisione. Nella prima settimana di ottobre partirà infatti il nuovo canale televisivo Virgin tv, al numero 157 del digitale ...

Dazn gratis per clienti Premium - incluso nel nuovo abbonamento pay-tv di Mediaset : Dazn ha un costo in abbonamento di 9,99 euro al mese. La piattaforma dalla quale si possono guardare le partite di Serie A da questa stagione è accessibile anche gratuitamente grazie al mese di prova. C’è la possibilità di usufruire del servizio anche gratis, oltre al mese di prova previsto per chiunque, vediamo come. I clienti di Mediaset Premium che avevano acquistato il pacchetto Calcio possono accedere a Dazn senza alcun costo aggiuntivo. In ...