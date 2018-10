Massimo Di Cataldo è Ed Sheeran Video | imitato bene un monumento Tale e

Tale e Quale Show 2018 Massimo Di Cataldo imita Ed Sheeran VIDEO : Massimo Di Cataldo ha imitato Ed Sheeran nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 12 ottobre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tale e Quale Show 2018 Massimo Di Cataldo imita Ed Sheeran Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara. I concorrenti infatti si sono ...

Massimo Di Cataldo ha imitato Jim Morrison nella terza puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 28 settembre 2018. Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara.

Massimo Di Cataldo ha imitato Franco Califano nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 21 settembre 2018. Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara.

Massimo Di Cataldo svela il suo segreto : "La musica mantiene giovani" : E' tornato in auge Massimo Di Cataldo: indimenticato cantore dell'amore nei Festival di Sanremo degli anni Novanta, l'artista per un periodo era sparito dai radar, per poi ricomparire quest'estate a Ora o mai più, il talent per meteore di Rai 1 al quale ha partecipato assieme a Lisa, i Jalisse e tanti altri.Adesso il cantante fa parte del cast di Tale e Quale Show. In occasione della nuova avventura, Di Cataldo ha svelato a Vanity Fair il suo ...

Tale e Quale Show, Massimo Di Cataldo imitazione Loretta Goggi: la gaffe di Loretta Goggi La prima puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show è stata sotto il segno di Loretta Goggi, da ben otto anni giurata del programma. Dopo aver stupito tutti con il suo look stravagante, la cantante e imitatrice si è resa protagonista di una gaffe durante l'imitazione di Alan Sorrenti da parte di Massimo Di Cataldo.

