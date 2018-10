MASSIMO BOSSETTI | SENTENZA CASSAZIONE Ultime notizie omicidio Yara Gambirasio | giudici

Omicidio Yara Gambirasio. MASSIMO BOSSETTI - la procura chiede sia imputato per calunnia : Un delitto crudele, un’inchiesta record senza eguali in Italia e nel mondo, un processo in cui la prova scientifica è protagonista assoluta. Dopo lunghe e complesse indagine raccolte in 60 faldoni, per Massimo Bossetti condannato all’ergastolo per l’Omicidio di Yara Gambirasio arriva l’ultimo grado di giudizio: la Cassazione renderà definitiva la sua condanna, la annullerà senza rinvio oppure gli permetterà di sperare con ...

Yara Gambirasio - pg Cassazione chiede l’ergastolo per MASSIMO BOSSETTI : “L’ha lasciata morire” : Non esiste un “ragionevole dubbio” sull’innocenza di Bossetti che “non ha avuto un moto di pietà e ha lasciato morire Yara da sola in quel campo”. Così il sostituto pg della Cassazione Mariella De Masellis nella sua requisitoria nel processo a Massimo Bossetti nella quale ha chiesto la conferma dell’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. L'articolo Yara Gambirasio, pg Cassazione chiede l’ergastolo per ...

MASSIMO BOSSETTI : la Cassazione si riunisce per la sentenza definitiva : Massimo Bossetti ritorna in aula per sottoporsi al giudizio della Cassazione. La sentenza dei primi due gradi di giudizio verrà confermata? In questi mesi i legali del muratore di Mapello hanno realizzato un fascicolo corposo nel tentativo di distruggere le tante prove in mano all’accusa. Massimo Bossetti potrebbe quindi ricevere una condanna più mite, ma solo nel caso in cui giudici accetteranno le motivazioni della difesa.-- Continua a ...

Sentenza MASSIMO BOSSETTI - oggi la Cassazione/ Ultime notizie Yara Gambirasio : tre strade per la Suprema Corte : Sentenza Massimo Bossetti in Cassazione. Ultime notizie omicidio Yara Gambirasio, oggi l'udienza decisiva: le tappe del processo, muratore colpevole o innocente?(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 14:31:00 GMT)

Processo Yara - la Cassazione decide su MASSIMO Bossetti : È iniziata l'udienza in Cassazione, davanti alla prima sezione penale, del Processo a Massimo Giuseppe Bossetti, condannato all'ergastolo in primo grado e in appello per l'omicidio di Yara Gambirasio, la giovane ginnasta di 13 anni, scomparsa il 26 novembre 2010 a Brembate di sopra, nel Bergamasco.Presenti in aula numerose persone, tra cui anche alcuni sostenitori di Bossetti, che hanno esposto in piazza Cavour uno striscione con su ...

MASSIMO BOSSETTI - la voce che scuote la Cassazione : 'vizio procedurale' - cosa può ribaltare il verdetto : E ce ne sono altri così', , le fibre dei sedili, le sfere a la calce , secondo l'accusa le tracce sulla vittima sono compatibili con quelle presenti nel mezzo dell'imputato e che rimandano al mondo ...

MASSIMO BOSSETTI - l'inquietante sfogo a poche ore dalla Cassazione : 'Disumano. Ora - vi prego...' : Oggi, venerdì 12 ottobre, è il giorno della sentenza per Massimo Bossetti in Cassazione. Due le possibilità: conferma dell'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, oppure un nuovo processo, nel caso in cui vengano accolte le istanze e le prove presentate dalla difesa. Uno snodo cruciale, forse definitivo, per uno dei casi di cronaca nera più seguiti e controversi degli ultimi anni. E a poche ore dalla sentenza, filtrano le parole pronunciate ...

Yara Gambirasio - la testimonianza choc : “MASSIMO BOSSETTI è innocente. Ecco chi è stato…” : Oggi l’ultimo duello in Cassazione per il muratore di Mapello, già condannato in secondo grado all'ergastolo per l'omicidio della 13enne di Brembate. Ieri a Pomeriggio 5 l'intervista della D'urso a Carlo Infanti, autore del libro choc "In nome del popolo italiano", in cui vengono sollevati dubbi sulle responsabilità di Bossetti...Continua a leggere

Sentenza MASSIMO BOSSETTI - oggi la Cassazione/ Ultime notizie omicidio Yara Gambirasio : le tappe del processo : Sentenza Massimo Bossetti in Cassazione. Ultime notizie omicidio Yara Gambirasio, oggi l'udienza decisiva: le tappe del processo, muratore colpevole o innocente?(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 05:42:00 GMT)

Yara Gambirasio - a Pomeriggio 5 la testimonianza choc : 'MASSIMO BOSSETTI è innocente. Ecco chi è stato...' : Omicidio Yara Gambirasio , domani è attesa la sentenza della Cassazione. A 24 ore dalla decisione della suprema corte - che potrebbe confermare l'ergastolo per Massimo Bossetti - Pomeriggio 5 torna a ...

MASSIMO BOSSETTI - bomba in diretta a Pomeriggio Cinque : 'Chi ha ammazzato Yara Gambirasio' : Infanti prosegue: 'Basandomi su quello che dicono gli atti l'omicidiario è stata una persona vicina al mondo di Yara ed è stato aiutato da altre persone'. Lo scrittore spera che la sentenza di ...

Caso Yara Gambirasio - MASSIMO BOSSETTI in attesa della Cassazione. E arriva una testimonianza choc a Pomeriggio 5 : “È innocente” : Omicidio Yara Gambirasio, domani venerdì 12 ottobre Massimo Bossetti conoscerà il suo futuro: se la Corte di Cassazione confermerà i verdetti di primo e secondo grado dovrà restare per il resto della sua vita in carcere. Venerdì 12 ottobre per il muratore di Mapello accusato e già condannato due volte per l’omicidio di Yara Gambirasio. Era il 16 giugno del 2014 quando venne fermato in un cantiere di Seriate. Una piccola traccia di Dna del ...

Yara Gambirasio - a Pomeriggio la testimonianza choc : «MASSIMO BOSSETTI è innocente. Ecco chi è stato...» : Secondo me a compiere l'atto omicidiario è stata una persona vicina al mondo di Yara ed è stata aiutata da altre persone. Io mi baso sugli atti'. Cucchi, la svolta: carabiniere accusa i due colleghi. ...

MASSIMO BOSSETTI - DOMANI SENTENZA CASSAZIONE/ Omicidio Yara - la difesa : “Dubbi e anomalie sulla prova del Dna” : SENTENZA MASSIMO BOSSETTI, venerdì udienza CASSAZIONE. Ultime notizie Omicidio Yara Gambirasio, il muratore in un'intercettazione con la moglie Marita Comi: "Sono stanco"(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 18:45:00 GMT)