Massimo Bossetti | l' inquietante sfogo a poche ore dalla Cassazione | ' Disumano Ora | vi

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Oggi, venerdì 12 ottobre, è il giorno della sentenza perin. Due le possibilità: conferma dell'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, oppure un nuovo processo, nel caso in cui vengano accolte le istanze e le prove presentatedifesa. Uno snodo cruciale, forse definitivo, per uno dei casi di cronaca nera più seguiti e controversi degli ultimi anni. E aoresentenza, filtrano le parole pronunciate dadall'interno del carcere. Una sorta di ultimo e disperato appello ai giudici."Ho molta fiducia e speranza nellae mi auguro, con tutto me stesso, che mi venga concessa la ripetizione sul Dna, perché se solo, per l'ennesima volta, mi venisse negata, sarebbe una disumana, ingiusta, ulteriore crudeltà, visto che da anni insistentemente, non ho mai smesso di imploro, supplicando nel ripetere. È l'unica cosa che da anni chiedo e niente più. Siamo o no tutti alla ricerca della verità? Allora che mi venga concessa - continua-, perché lo si deve a Yara e anche a tutti noi che abbiamo trepidato per la sua sorte".