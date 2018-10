Marocchino ruba un tir e travolge le auto a Legnago ' Sembrava un attacco terroristico'

Lezione del Marocchino al connazionale che ruba : "Ecco perché ci odiano" : I primi a condannare gli effetti nefasti di un'immigrazione incontrollata sono spesso gli stessi immigrati. Quelli che magari sono arrivati in Italia decine e decine di anni fa e che ora si chiedono perché e, soprattutto, come mai, chiunque possa arrivare indisturbato nel Belpaese. Ed è quello che è successo a Torino, quando un marocchino ha rubato un telefonino a una donna nei giardini Alimonda ed è poi scappato.Fortunatamente, è intervenuto un ...