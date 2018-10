Mario Martone al Museo Madre di Napoli | 23 mila visitatori alla retrospettiva del regista

Mario Martone dà il via alla stagione del Nest con Tango Glaciale Reloaded : Lo storico spettacolo di Mario Martone " Tango Glaciale " dà il via, nel nuovo adattamento curato da Raffaele Florio e Anna Redi, alla stagione del Nest di San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli. Sarà la versione " Reloaded " dello spettacolo che il regista portò in scena nel 1982 al Teatro Nuovo di Napoli, che vide i quattro fondatori della compagnia Falso Movimento consegnare al pubblico una ‘nuova spettacolarità'.Continua a leggere

Venezia 75 : è di Mario Martone 'Capri Revolution' - l'ultimo film italiano in concorso : La Storia fa da architrave per gli ultimi lavori cinematografici firmati da Mario Martone. Così è stato per Noi credevamo sulle disillusioni del Risorgimento e per Il Giovane Favoloso sulla vita di Giacomo Leopardi. Altrettanto va detto per Capri Revolution che, ultimo film italiano in concorso, è stato presentato oggi alla 75^ Mostra d'Arte Cinematografica Veneziana [VIDEO] chiudendo la trilogia del cineasta napoletano sul genere ...