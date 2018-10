Mario Giordano | ci vediamo in tv La maratona del giornalista che ha creato il format di

CartaBianca - Vittorio Sgarbi vs Mario Giordano. Il critico : “Fate tacere questa rana! La legge non è sacra - Dio è sacro - imbecille!” : Mario Giordano da una parte, Vittorio Sgarbi dall’altra: protagonisti di una lite furibonda a Carta Bianca. L’arresto di Mimmo Lucano, sindaco di Riace, accende il dibattito nel talk di Rai3 che trascende con insulti e urla in diretta televisiva. Per il giornalista la violazione della legge non può essere giustificata usando come scusante la disobbedienza civile: “La nostra bussola in questo momento è il rispetto della legge. La ...

VITTORIO SGARBI VS Mario Giordano - LITE A CARTABIANCA / Video - Bianca Berlinguer : "Basta - la butto fuori!" : VITTORIO SGARBI e MARIO GIORDANO sono stati protagonisti di una LITE a CARTABianca a causa dei diversi punti di vista sul caso Riace. La replica di Bianca Berlinguer.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 09:04:00 GMT)

«Fuori dal Coro» c’è rimasto Mario Giordano - l’ultimo dei ‘populisti’ : Fuori dal Coro, Mario Giordano Mario Giordano canta fuori dal coro. E, in effetti, il ruolo ben gli si addice: il giornalista, infatti, è l’unico sopravvissuto della rivoluzione editoriale con cui Rete4 ha messo al bando i cosiddetti programmi populisti (che peraltro erano sue originali creature). Nella nuova striscia preserale da lui condotta – e intitolata, per l’appunto, Fuori dal Coro – il solista del politicamente ...

Mario Giordano e la strategia dei cartelli : come avere i riflettori addosso rimanendo in silenzio : “Mi lasci finire”, “Io l’ho lasciata parlare”, “Ho ascoltato senza interromperla”. Quante volte abbiamo sentito ripetere queste frasi in tv? Vere e proprie cantilene figlie di ore ed ore di talk show che accolgono al loro interno politici, giornalisti e opinionisti.Poli opposti, il bianco e il nero. Più si è distanti meglio è, perché le divergenze creano scontro e lo scontro, almeno in teoria, dovrebbe aumentare l’ascolto.prosegui la ...

Fuori dal Coro : Mario Giordano torna a ‘cantare’ su Rete4. Ma col contraddittorio di Luisella Costamagna : Mario Giordano Nella nuova Rete4 c’è posto anche per Mario Giordano. Il giornalista, che correva il rischio di rimanere ‘afono’ dopo l’adeguamento editoriale impresso ai programmi politici del canale, da stasera farà di nuovo sentire la propria voce Fuori dal Coro. Si intitola così, infatti, la striscia quotidiana dedicata all’attualità che l’editorialista condurrà dalle 19.35. Giordano racconterà le notizie ...

Mario Giordano nella nuova Rete 4 : condurrà 'Fuori dal coro' - Super Guida TV : In partenza altri due prime serate: da venerdì 14 settembre torna l'appuntamento con i casi di cronaca di ' Quarto Grado ', mentre da lunedì 17 settembre Nicola Porro sarà alla Guida di ' Quarta ...

Mario Giordano nella nuova Rete 4 : condurrà “Fuori dal coro” : Ci sarà anche Mario Giordano nella nuova Retequattro: il giornalista condurrà il nuovo programma “Fuori dal coro” subito dopo il TG4 Presentata a Milano la nuova Retequattro. Tra conferme e novità, la Rete diretta da Sebastiano Lombardi si presenta con una nuova immagine, un nuovo logo e una serie di produzioni dedicata a temi di attualità, politica ed approfondimento. Tra queste a sorpresa ci sarà anche “Fuori dal coro“, ...

Mario Giordano "Fuori dal coro" prossimamente su Rete 4? : Che barba e che noia se tutti la pensano allo stesso modo, se tutti dicono le stesse cose, se ci si mette davanti al teleschermo, davanti alle pagine dei giornali o davanti ad un pc o ad uno smartphone e si sa già cosa si leggerà. L'altra opinione, l'altra faccia della notizia, l'altro, meglio se altrove, riaccende la curiosità ed il cervello ed è bello poter sentire il canto, ma anche il controcanto.Se dunque ti trovi a sentire una voce ...

I Retroscena di Blogo : Mario Giordano "Fuori dal coro" prossimamente su Rete 4? : Che barba e che noia se tutti la pensano allo stesso modo, se tutti dicono le stesse cose, se ci si mette davanti al teleschermo, davanti alle pagine dei giornali o davanti ad un pc o ad uno smartphone e si sa già cosa si leggerà. L'altra opinione, l'altra faccia della notizia, l'altro, meglio se altrove, riaccende la curiosità ed il cervello ed è bello poter sentire il canto, ma anche il controcanto.Se dunque ti trovi a sentire una voce ...