MARIO ERMITO E' LUCIANO LIGABUE Video | perché è finita con la Testasecca? Tale e Quale

Mario Ermito parla della rottura con Miss Italia Francesca Testasecca Il bello di Tale e Quale Show dallo sguardo di ghiacco, Mario Ermito, svela al settimanale Vero i motivi della rottura con Miss Italia. La ventisettenne di Foligno, Francesca Testasecca, vincitrice della 71° edizione del concorso di bellezza ha, infatti, avuto una duratura relazione d'amore con

Mario Ermito è Scialpi, la possibilità per mettersi in mostra è stata fino a questo momento sfruttata. Stasera però il ragazzo è chiamato al salto di qualità. (Tale e Quale Show 2018)

MARIO Ermito/ A Tale e Quale Show : "Pensavo di non riuscire - ma il peso del passato è alle spalle" : Tra le stelle di Tale e Quale Show c'è Mario Ermito, il giovane attore pugliese ha raccontato a DiPiù Tv le sue emozioni in merito a questa nuova avventura su Rai Uno.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:05:00 GMT)

Mario Ermito è tornato single: la storia con Francesca Testasecca è giunta al capolinea Ce lo ricordiamo in standby l'amore tra Mario Ermito e Francesca Testasecca. Dopo ben 5 anni d'amore, l'attore e l'ex Miss Italia avevano deciso di prendersi una pausa di riflessione. Attualmente le cose si sono evolute, ma nel peggiore dei modi.

TALE E QUALE SHOW 2018 - TERZA PUNTATA/ Classifica e diretta : bene Drusian - MARIO ERMITO delude : Chi dovranno imitare i nuovi concorrenti di TALE e QUALE SHOW 2018? Questa sera, a partire dalle 21.20 circa, Carlo Conti riaprirà i battenti con la TERZA PUNTATA.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 23:19:00 GMT)

MARIO ERMITO è Alex Britti/ Video - l'ex gieffino non teme la terza sfida (Tale e Quale Show 2018) : Video, Mario Ermito, uno dei protagonisti più inaspettati di Tale e Quale Show, fa impazzire le sue fan postando un duo infallibile: bellezza e citazioni. (Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 09:50:00 GMT)

È ‘il bello’ di Tale e Quale Show - ma MARIO ERMITO non è sconosciuto. Ve lo ricordate? : Mario Ermito è ‘il bello’ di Tale e Quale Show 2018. Il pubblico femminile della nuova edizione del programma del venerdì sera di Carlo Conti l’ha notato subito tra i concorrenti, quindi è scattata la curiosità. Occhi azzurri, sguardo magnetico e un fascino che non può passare inosservato, Mario ha subito catalizzato l’attenzione su di sé. È giovanissimo, è nato nel 1991 a Brindisi, è alto la bellezza di 190 cm e ...

Mario Ermito ha imitato Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 21 settembre 2018. Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara.

TALE e QUALE SHOW 2018, diretta e Concorrenti prima puntata 13 settembre: Carlo Conti omaggia Fabrizio Frizzi e garantisce risate con Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.