Maria Zarba uccisa a Ragusa | lunga notte di interrogatori

Uccisa Maria Zarba - 'l'angelo' di Ragusa : Qualcuno ha ucciso 'l'angelo' di Ragusa. Maria Zarba, 66 anni, è stata assassinata nella casa di via Giambattista Odierna dove viveva, pur essendo originaria di Vittoria, cittadina della provincia orientale della Sicilia. Madre di quattro figli - due maschi e due femmine tutti e quattro lontani da Ragusa per lavoro - era molto conosciuta in città, dove ha cresciuto generazioni di ...