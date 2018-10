Manovra | Visco | verso Italia attenzione ma non preoccupazione

Manovra - Visco : ridurre debito pubblico : 22.00 "L'Italia ha bisogno di favorire l'investimento pubblico e privato e di contenere e ridurre il debito pubblico.Non si può non avere una traiettoria di sua riduzione". Lo ha ribadito il governatore della banca d'Italia, Visco, commentando la Manovra del governo,dicendo che non si devono "dare valutazioni che sono tecniche e non politiche perché è troppo presto,non sappiamo abbastanza". E sottolinea: "i mercati devono essere trasparenti, ...

Manovra : Visco - presto per valutare. Ridurre il debito : Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco alle 'giornate economia Marcello De Cecco' riferendosi alle misure del governo per la Manovra. Visco ha comunque ribadito quanto di ...

Manovra - Giorgetti : non trascureremo vincoli Ue. Visco : rischio insostenibilità debito : Governo alla ricerca del difficile equilibrio tra misure annunciate e impegni da rispettare.'Non possiamo non esporre la finanza pubblica ad altri rischi', spiega il sottosegretario alla Presidenza ...

Manovra - il richiamo di Visco : “Attenti ad aumentare il disavanzo in modo insostenibile per il Paese” : “Non vanno sottovalutati i rischi a cui, dato l’elevato debito pubblico, ci esporrebbe un aumento improduttivo del disavanzo. Una reazione negativa dei mercati, se ad esempio il premio per il rischio sui titoli di Stato salisse di 200 punti base, restando ancora al di sotto del livello registrato alla fine del 2011, avvierebbe un rapido aumento del rapporto tra debito e prodotto“. Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio ...

Manovra : Visco - serve strategia credibile per non minare fiducia investitori : Intervenendo a un Convegno della Corte dei Conti a Varenna , Lecco, , Visco ha spiegato che non basterebbe da sola 'un'efficace politica di investimenti' che 'riuscisse a portare l'economia su un più ...