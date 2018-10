Manovra | sì al Senato senza Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti | un messaggio della Lega?

Manovra 2019 : Def approvato da Camera e Senato : Camera e Senato danno il via libero alla nota di aggiornamento al Def che autorizza il governo allo scostamento del deficit programmato. Il testo ha ottenuto 161 voti favorevoli e 109 contrari al Senato e alla Camera, dove era necessaria la maggioranza assoluta, 331 voti favorevoli contro i 191 contrari. Secondo quanto contenuto nella risoluzione di maggioranza, il deficit salirà al 2,4% nel 2019, per poi scendere al 2,1% nel 2020 e ...

Manovra - i primi voti del Parlamento al Def. Al Senato serve la maggioranza assoluta. “Reddito e quota 100 da primavera” : E’ il giorno del primo timbro del Parlamento per la Nota di aggiornamento al Def. Nel pomeriggio l’Aula del Senato dovrà pronunciarsi in due votazioni. La prima, dove serve la maggioranza assoluta, è sull’autorizzazione all’aggiornamento del piano di rientro (in pratica il rinvio del pareggio di bilancio); la seconda, a maggioranza semplice, la risoluzione di maggioranza che in mattinata era ancora in ...

Manovra prevede anche abolizione del Cnel e riduzione deputati e senatori. Tutti i punti - : Una Manovra da 33 miliardi che si dispiega in alcuni punti fondamentali che costituiscono gli assiomi della politica di Luigi Di Maio e di Matteo Salvini: Fiat Tax, reddito di cittadinanza e superamento della legge Fornero. Ma non è solo questo quello che è stato approvato ieri, in serata, a Palazzo Chigi ...