Manovra | Scanzi | “Mattarella? Con Fico riveste il ruolo di opposizione del governo

(Di venerdì 12 ottobre 2018) “Le parole del presidente Mattarella? Credo che abbia svolto unche è sostanzialmente assente in questa fase politica, cioè ildell’, perché ormai i più grandi oppositori di questosono, a giorni alterni,, che è del M5s, e Mattarella, stante l’assenza pressoché totale di Forza Italia e del Pd“. Così a Otto e Mezzo (La7) il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea, commenta le parole pronunciate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il suo incontro con alcuni studenti di scuole secondarie al Quirinale. E aggiunge: “E’ anche evidente che Mattarella stia vivendo una fase non facile, perché sappiamo come è nato questoSalvimaio. Mattarella voleva questo esecutivo anzitutto per non tornare al voto con la stessa legge elettorale. Sappiamo del suo veto a Savona e ...