Manovra | Juncker | l' Italia non mantiene la parola data

Manovra - Juncker : l'Italia non rispetta parola data : "l'Italia non rispetta la parola data". E' severo il giudizio del presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker che parlando della Manovra tricolore in un'intervista pubblicata sul ...

Manovra - Juncker : «L'Italia non rispetta la parola data» : Juncker contro la Manovra. «L'Italia non rispetta la parola data»: lo dice il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker riferendosi alla Manovra italiana in...

Manovra - Juncker : 'L'Italia non rispetta la parola data' : Juncker contro la Manovra. 'L'Italia non rispetta la parola data': lo dice il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker riferendosi alla Manovra italiana in un'intervista pubblicata ...

Manovra - Juncker : “L’Italia non rispetta la parola data - basta dipingerci come mostri” : «L’Italia non rispetta la parola data. Non ho nulla contro Roma, tutto il contrario: la amo. Che si smetta di descriverci come dei mostri freddi, rinchiusi in un bunker, insensibili all’appello dei popoli», dice il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker parlando della Manovra italiana in un’intervista pubblicata oggi sul quotidia...

Juncker : Italia non rispetta la parola data Manovra - le critiche di Draghi e dell’Fmi : Le critiche del capo dipartimento del Fondo monetario internazionale. Il presidente della Bce, Mario Draghi, aggiunge: «Paesi indebitati seguano Patto stabilità». E arriva il nuovo attacco dal presidente della Commissione Ue, il lussemburghese Juncker

Manovra - Tajani : non condivido polemiche di Juncker e Moscovici : Bruxelles, 10 ott., askanews, - 'Non condivido i toni polemici' del residente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e del commissario agli Affari economici e finanziari, Pierre Moscovici; 'non ...

Manovra - Tajani : non condivido polemiche di Juncker e Moscovici : Bruxelles, 10 ott., askanews, - "Non condivido i toni polemici" del residente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e del commissario agli Affari economici e finanziari, Pierre Moscovici; "non ...

Manovra - Juncker : sta a Roma trovare modo per rispettare regole Ue : Come già detto da Juncker giorni fa "sta ai policymaker italiani trovare regole e misure che consentano all'Italia di rimanere all'interno degli obiettivi di bilancio concordati, e questi obiettivi ...

Manovra - Juncker : "L'italia rispetti i patti" : Il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker è tornato a parlare dell'Italia dopo la bocciatura del DEF da parte della Commissione UE e lo ha fatto nel corso di un'intervista al quotidiano austriaco Der Standard.Dopo esser stato attaccato apertamente da Matteo Salvini, Juncker ha precisato di non aver "paragonato l’Italia alla Grecia, ma di aver sottolineato che chiaramente "l’Italia si trova in una situazione difficile" in ...

Manovra - Juncker : "Valuteremo in modo imparziale rispetto regole" : Alle 10 sarà ascoltato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria e subito dopo i rappresentanti della Banca d'Italia . Poi sarà la volta dell' Istat e della Corte dei Conti . A chiudere la giornata di ...

Manovra - Juncker : valuteremo in modo imparziale rispetto regole : Roma, 6 ott., askanews, - 'Il governo italiano dovrà presentare il proprio bilancio alla Commissione entro il 15 ottobre: valuteremo, valuteremo e, se necessario, proporremo modifiche sine ira et ...

Manovra - nuovo botta e risposta tra Salvini e Juncker - : Ancora polemiche con l'Europa. Il minsitro dell'Interno attacca: "Lui e Moscovici hanno rovinato Ue e Italia". La replica: "Spero non si trovi a raccogliere macerie"

Manovra - Salvini : “Non temo giudizio di Bruxelles. Juncker e Moscovici hanno rovinato l’Europa e l’Italia” : “L’Ue ha detto sì a manovre economiche che hanno impoverito e precarizzato l’Italia e quindi non mi alzo la mattina pensando al giudizio che del governo e dell’Italia hanno persone come Juncker e Moscovici, che hanno rovinato l’Europa e l’Italia”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, arrivando al villaggio della Coldiretti a Roma. “Dicano quello che credono – ha proseguito -, noi andiamo ...

Manovra - attacco Salvini a Juncker : 'Parlo solo con i sobri'. Di Maio : 'Inadatto' : Via la cautela, stop alle frasi di apertura: è attacco frontale all'Ue. Nel giorno in cui lo spread supera i 300 punti e soprattutto contro il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker . '...