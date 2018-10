Manovra | Fmi | Direzione opposta a nostri suggerimenti Juncker | Italia

Juncker : Italia non rispetta la parola data Manovra - le critiche di Draghi e dell’Fmi : Le critiche del capo dipartimento del Fondo monetario internazionale. Il presidente della Bce, Mario Draghi, aggiunge: «Paesi indebitati seguano Patto stabilità». E arriva il nuovo attacco dal presidente della Commissione Ue, il lussemburghese Juncker

Manovra 2019 - Conte : "Escludo modifiche". Fmi : l'Italia rispetti le regole : Tria al segretario del Tesoro Usa: "Determinati a ridurre il rapporto debito/Pil". Ma il Fondo moneterio internazionale avverte: "Non è il momento di rilassarsi sulle politiche fiscali"

Manovra - Conte : crescita sarà superiore alle previsioni del Fmi : "Abbiamo ben meditato questa Manovra: dobbiamo consentire alla nostra economia di poter esprimere le sue potenzialità e dobbiamo ovviamente pensare anche allo sviluppo sociale del Paese", ha quindi ...