Manovra | Di Stefano | non dobbiamo ascoltare Juncker ma aiutare cittadini

arezzoweb

: A #Staseraitalia Stefano Cappellini: 'Se continuiamo a parlare di una manovra scritta sulla sabbia, poiché le cifre… - StaseraItalia : A #Staseraitalia Stefano Cappellini: 'Se continuiamo a parlare di una manovra scritta sulla sabbia, poiché le cifre… - Lorenzo40349 : Quota 100 e reddito di cittadinanza rinviati a Primavera Lo ha annunciato il capogruppo del Movimento 5 stelle al S… - silviotorre : #Umbria5Stelle #M5S #Umbria @silviotorre Tutto quello che c'è da sapere sulla manovra del popolo (e che non trover… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) 'Abbiamo delle priorità chiare: mettiamo 15 miliardi in investimenti -ha spiegato- per far crescere l'economia nel Paese e sbloccare le infrastrutture. Noidare a questo Paese una scossa'. ...