Manovra | BCE | l' Italia non potrà essere aiutata fuori da un piano di salvataggio Ue

Manovra - Bce : Italia non potrà essere aiutata fuori da un piano di salvataggio Ue : «La Banca Centrale Europea non potrà soccorrere l'Italia in caso di crisi di liquidità del governo e delle banche a meno che Roma non entri in un piano di salvataggio della Ue». Lo scrive Reuters sul suo sito internazionale, citando cinque fonti vicine alla Bce. Le fonti sottolineano che «le regole Ue consentono alla Bce di aiutare un Paese soltanto nel quadro di un programma di salvataggio europeo»...

Savona : «Se ci sfugge lo spread la Manovra deve cambiare. La Bce acquisti i titoli italiani» : «Se ci sfugge lo spread la manovra deve cambiare». Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Paolo Savona a Porta a Porta. «La Bce deve convincersi che il debito pubblico...

Quell'asse Colle-Bankitalia-Bce che vuole riscrivere la Manovra di bilancio : Il Def , così com'è, non piace a Sergio Mattarella . Il presidente della Repubblica torna a storcere il naso di fronte alla manovra di bilancio e non è un caso se in questi giorni convulsi ci sono ...

Quell’asse Colle-Bankitalia-Bce che vuole riscrivere la Manovra di bilancio : Il Def, così com"è, non piace a Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica torna a storcere il naso di fronte alla manovra di bilancio e non è un caso se in questi giorni convulsi ci sono stati contatti tra il Colle e la Banca d"Italia, il Colle e la Banca Centrale Europea.Insomma, un triangolo tra il capo dello Stato, Ignazio Visco e Mario Draghi. Quest"ultimo, peraltro, è salito al Quirinale proprio mercoledì. "Dopo il clamore suscitato ...