Manovra | allarme di Bce e Fmi sui conti Juncker | ' Italia non rispetta la parola data'

Manovra - allarme Boeri : con quota 100 il debito sale di 100 mld : Roma, 11 ott., askanews, - Consentire di andare in pensione con quota 100 porta ad un incremento del debito pensionistico nell'ordine dei 100 miliardi di euro. A pagare per questa operazione che 'mina ...

Manovra - Conte “non si tocca” : allarme spread/ Ultime notizie Fitch boccia : Salvini “non ascoltiamo burocrati” : Manovra Economica: le Ultime notizie sul Def, allarme spread e Fitch. Conte, "non si tocca": Salvini contro Ue, "non ascoltiamo i burocrati". Pronta una crisi di Governo?(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 09:58:00 GMT)

Allarme dell'agenzia Fitch sulla Manovra : Arriva l'Allarme di Fitch sulla manovra, che si unisce alla bocciatura di Bankitalia e dell'ufficio parlamentare di bilancio: 'Vediamo rischi considerevoli per gli obiettivi della legge, in ...

Manovra - allarme di Fitch ma il governo tira dritto. Maxitaglio alle spese militari : Il governo non arretra e non cambia l'impostazione della prossima Manovra, che sfiora i 40 miliardi, nonostante la pioggia di critiche sulla scommessa gialloverde su crescita e deficit, coronata...

Manovra da 36 - 7 miliardi - ‘pace’ Tria-Salvini su Flat Tax/ Def - allarme di Fitch : “rischi su obiettivi Italia” : Manovra Economica, nuova audizione Tria dopo bocciatura Def dell'Ufficio parlamentare di Bilancio: ultime notizie, Salvini-Di Maio "non si cambia testo per spread"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 20:30:00 GMT)

Manovra - anche Fitch lancia l'allarme. Di Maio : «Voglio la promozione dai cittadini» : Rischi considerevoli per i target della Manovra. È quanto afferma in l'agenzia di rating Fitch. «Vediamo rischi considerevoli per i target (della Manovra, ndr), specie dopo il...

Manovra - l'allarme di Fitch : 'Rischi considerevoli'. Di Maio : 'Bocciatura ci fa piacere' : 'I dettagli della politica di bilancio e la messa in pratica rimangono un elemento chiave della nostra valutazione sul rating sovrano' dell'Italia, fa sapere l'agenzia. 'La nostra prossima revisione ...

Manovra - l'allarme di Fitch : 'Rischi considerevoli'. Di Maio : 'Bocciatura ci fa piacere' : Rischi considerevoli per i target della Manovra. È quanto afferma in l'agenzia di rating Fitch. 'Vediamo rischi considerevoli per i target, della Manovra, ndr,, specie dopo il 2019', spiega in una ...

L'allarme di Fitch sulla Manovra Di Maio : bocciatura ci fa piacere : Facendo notare che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza è il primo documento importante di politica fiscale della coalizione di governo formata a maggio tra la Lega e il ...

La Manovra anti-Europa mette in allarme anche i commercianti : Sangalli sottolinea come l'impennata nei rendimenti dei titoli di stato italiano e l'impatto sull'economia, banche comprese, ci ricordi 'l'importanza di politiche di bilancio equilibrate in un Paese ...

Allarme sulla Manovra - Draghi da Mattarella : Mario Draghi al Colle da Sergio Mattarella per chiedere al Capo dello Stato di vigilare sui conti. Il presidente della Bce preoccupato che nel governo italiano ci sia "una forte sottovalutazione del ...

Pensioni e Manovra 2019 : su Q100 allarme sanità - prioritari i tagli agli assegni d'oro : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 3 ottobre 2018 vedono emergere le preoccupazioni dei sindacati del settore sanitario in merito all'esodo dei medici che si realizzerebbe con l'avvio della quota 100 [VIDEO]. Nel frattempo dalla Camera i Deputati del M5S continuano a indicare come prioritario il taglio agli assegni d'oro mentre dal Ministro dell'Economia Giovanni Tria emergono dettagli in merito al funzionamento delle nuove clausole di ...

Manovra - l’allarme di Confindustria : “Le tasse rischiano di aumentare” : Il Centro studi Confindustria mette in discussione alcune misure inserite del contratto di governo, difficili da attuare anche ponendo il deficit al 2,4%. Il rischio, secondo gli studiosi, è che aumentino le tasse e che il PIL si fermi allo 0,9% nel 2019. Luigi Di Maio però tira dritto e alla Camera ha ribadito che "il governo non torna indietro".Continua a leggere

"Rischio più tasse in futuro" - l'allarme di Confindustria sulla Manovra : AdnKronos, - Senza una copertura "credibile" delle voci più pesanti del contratto di governo si potrebbe profilare un doppio rischio: che ex post il rapporto deficit Pil sia più alto del 2,4% e che ...