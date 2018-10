Manovra 2019 | Conte | Escludo modifiche Fmi | l' Italia rispetti le regole

Manovra 2019 : Def approvato da Camera e Senato : Camera e Senato danno il via libero alla nota di aggiornamento al Def che autorizza il governo allo scostamento del deficit programmato. Il testo ha ottenuto 161 voti favorevoli e 109 contrari al Senato e alla Camera, dove era necessaria la maggioranza assoluta, 331 voti favorevoli contro i 191 contrari. Secondo quanto contenuto nella risoluzione di maggioranza, il deficit salirà al 2,4% nel 2019, per poi scendere al 2,1% nel 2020 e ...

Manovra in Parlamento : Camera e Senato approvano la Nota al Def/ Ultime notizie - ok a deficit al 2 - 4% nel 2019 : Manovra Economica: le Ultime notizie sul Def, allarme spread e Fitch. Conte, "non si tocca": Salvini contro Ue, "non ascoltiamo i burocrati". La NaDef passa in Parlamento(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 19:03:00 GMT)

Manovra - Tria : nel 2019 vale 37 miliardi - di cui 22 miliardi in deficit - 6 - 9 mld tagli e 8 - 1 mld aumenti entrate : Quanto vale nel suo complesso la Manovra targata M5S-Lega? A presentarla oggi è il ministro dell'economia Giovanni Tria, tornato a parlare alle Commissioni di Bilancio di Camera e Senato dopo la bocciatura della NADEF, nota di aggiornamento al Def, da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio. ...

Tria conferma previsioni Def : 'Manovra nel 2019 vale circa 37 miliardi - Pil a +0 - 6' : ... 'Indietro non si torna' - Dopo la bocciatura arrivata ieri da Bankitalia e dall'ufficio parlamentare di bilancio, il governo oggi con il ministro dell'Economia Tria conferma le previsioni contenute ...

Manovra - Tria spiega rebus coperture : in 2019 '15 miliardi tra tagli spese e aumento entrate' : Nel 2019 ci saranno 7 miliardi di tagli e 8,1 miliardi di maggiori entrate per lo Stato. Il ministro dell'economia Giovanni Tria torna a parlare alle Commissioni di Bilancio di Camera e Senato dopo la bocciatura dell'Ufficio parlamentare di bilancio della Nadef, nota di aggiornamento al Def. Bocciatura ...

Manovra - Tria : in 2019 da aumento deficit 22 miliardi - 15 da coperture : La legge di Bilancio nel 2019 aumenta l'indebitamento netto di circa 22 miliardi e contiene misure a copertura per 15 miliardi. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di una nuova audizione sulla Manovra dopo che ieri sera l'Ufficio parlamentare di Bilancio non ha validato gli obiettivi di crescita annunciati dal governo.

Savona : "Se ci sfugge spread Manovra deve cambiare”/ Ultime notizie - "2019 anno difficile per l'Europa" : Savona, "se lo spread sfugge, la manovra deve cambiare": poi attacca Mario Draghi. Il ministro degli Affari Europei contro l'UE. "Pilota automatico anche se si va contro un iceberg"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 21:23:00 GMT)

Manovra - Upb non valida previsione Def su Pil 2019 : Roma, 9 ott., askanews, - L'Ufficio Parlamentare di Bilancio non ha validato la previsione sul Pil del 2019 contenuta nella nota di aggiornamento del Def giudicandola 'eccessivamente ottimistica'. 'L'...

Manovra - Tria : “Le tasse scenderanno già nel 2019 - entro il 2021 il debito diminuirà al 126 - 7%” : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, assicura che la Manovra porterà crescita e l'abbassamento del debito pubblico al 126,7% entro il 2021. Tria garantisce che le tasse scenderanno già nel 2019 con "la disattivazione dell'aumento Iva per il 2019", che verrà confermato con 5,5 e 4 miliardi anche nel 2020 e 2021.Continua a leggere

Pensioni e LdB2019 - Salvini : con Q100 in Manovra 'non ci sarà quota 41' : I nuovi aggiornamenti sulle Pensioni vedono arrivare la conferma dal Vice Premier Salvini sull'esclusione della quota 41 per i lavoratori precoci [VIDEO] dalla legge di bilancio 2019, con il rinvio al prosieguo della legislatura. Nel frattempo dall'opposizione arrivano dure critiche al riguardo, mentre i sindacati preparano la mobilitazione. Infine, dai Comitati si esprime preoccupazione in merito all'emergere di un possibile vincolo rispetto ai ...

Manovra - Savona : secondo me possibile crescita 2019 2% e 2020 3% : Roma, 8 ott., askanews, - 'Io, e non sono l'ultimo sulle previsioni econometriche, ritengo tecnicamente che possiamo arrivare al 2% di crescita nel 2019, invece dell'1,5per cento, e l'anno dopo al 3 ...

Manovra 2019 : il debito pubblico cresce : ... Presidente della Fondazione GIMBE - da un Governo che si definisce 'del Cambiamento' ci si aspettava che la sanità pubblica fosse rimessa al centro dell'agenda politica, tenendo conto del programma ...

Veneto : assessore Forcolin - anticipata ancora di più Manovra bilancio 2019 -2021 (2) : (AdnKronos) - “Riuscire a cominciare da inizio anno con un bilancio approvato e non provvisorio – aggiunge - significa poter avviare da subito liquidazioni verso creditori. Ma significa anche poter aprire da subito i bandi in tutte le linee di spesa che hanno copertura. Bandi per le imprese, azioni

Veneto : assessore Forcolin - anticipata ancora di più Manovra bilancio 2019 -2021 : Venezia, 8 ott. (AdnKronos) - “L’anno scorso la giunta regionale aveva approvato la proposta di manovra di bilancio il 17 ottobre, anticipandola rispetto all’anno precedente in cui era stata approvata il 26 ottobre. Quest’anno abbiamo ulteriormente anticipato i tempi, approvandola l’8 ottobre. Il no