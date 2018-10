Maltempo Sicilia | allerta meteo “arancione” | scuole chiuse in molti Comuni

Allerta Meteo - il Maltempo si sposta all’estremo Sud : temporali violentissimi in Sicilia e su Malta nelle prossime ore [MAPPE] : 1/22 ...

Allerta Meteo - la Protezione Civile aggiorna i bollettini : “il Maltempo si sposta verso Lazio e Sicilia” : Il maltempo continuerà ad insistere sull’Italia. La vasta circoLazione depressionaria che sta interessando la penisola Iberica, continua a determinare condizioni di spiccata instabilità in particolare sulle nostre regioni occidentali, con fenomeni temporaleschi che nel pomeriggio si estenderanno anche al Lazio e domani interesseranno maggiormente la Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ...

Maltempo Sicilia : violento acquazzone nel Ragusano - stalla in fiamme : Un violentissimo acquazzone si è abbattuto oggi nel Ragusano. I maggiori disagi si sono verificati lungo la Ragusa-Marina di Ragusa. Tante le auto rimaste in panne e le richieste di intervento ai Vigili del fuoco. Ad Acate un fulmine ha colpito una stalla provocando un incendio. A fuoco sono andate diverse balle di fieno. Sul posto i Vigili del fuoco, tutte le squadre del comando di Ragusa risultano impegnate in interventi legati al ...

Maltempo Sicilia : al via la manutenzione di fiumi e torrenti : Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha disposto interventi relativi ai letti dei fiumi e dei torrenti in previsione della stagione delle piogge: annunciati i primi quattro interventi di ripulitura e ripristino della funzionalità idraulica che riguarderanno la provincia di Ragusa. A seguito della ricognizione del Genio civile sono stati individuati: il fiume Irminio di contrada Margi a Giarratana (260 mila euro); i corsi ...

Ancora Maltempo in Sicilia - forti temporali sulle isole Egadi : enorme tornado a Favignana [FOTO e VIDEO] : 1/9 ...

Maltempo Sicilia : ripresa la circolazione ferroviaria tra Modica e Scicli : ripresa alle 11:40 la circolazione ferroviaria sulla linea Siracusa – Modica – Gela, sospesa per circa un’ora tra Modica e Scicli, a seguito dell’informazione ricevuta dai Vigili del fuoco di Ragusa sulla presenza di uno smottamento del terreno vicino ai binari. I tecnici di Rete ferroviaria Italiana hanno lavorato per ripristinare le normali condizioni di circolazione. L'articolo Maltempo Sicilia: ripresa la circolazione ...

Maltempo - Coldiretti : danni per milioni nelle campagne di Puglia - Calabria e Sicilia : Ammonta a milioni di euro il conto dei danni all’agricoltura causati dall’ultima ondata di Maltempo che si è abbattuta sulla Penisola tra coltivazioni distrutte, campi allagati e strade di campagna franate. E’ quanto emerge da un primo monitoraggio della Coldiretti sugli effetti degli ultimi nubifragi che hanno colpito il territorio nazionale dalla Calabria alla Puglia fino alla Sicilia, con vere e proprie bombe d’acqua e grandine. In Puglia si ...

Terremoto Catania ultime notizie - dopo il Maltempo la terra trema in Sicilia - Ultime Notizie Flash : Terremoto Catania Ultime Notizie, dopo il maltempo la terra trema in Sicilia. Ecco che cosa è successo nella notte del 6 ottobre 2018

Maltempo Sicilia - Pogliese : “Tombini puliti a settembre” : “Su una cosa desidero fare chiarezza, poiché da più parti si è cercato di fare disinformazione in maniera consapevole. Non è assolutamente vero che l’allagamento di via Etnea sia dipeso dalla mancata pulitura dei tombini, perché questa era stata fatta regolarmente a settembre. Purtroppo l’enorme quantità di acqua caduta in poco meno di un’ora non era sostenibile.” Lo afferma in una nota il sindaco di Catania Salvo ...