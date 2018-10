Maltempo Sardegna | si lavora per un ritorno alla normalità | 100 persone impegnate nella

Maltempo Sardegna : milioni di euro di danni nelle campagne : milioni di euro di danni immediati. Ma poi bisognera’ calcolare mancate produzioni e mancati guadagni. Coldiretti sta iniziando a fare i primi conti dei disastri nelle campagne causati da Maltempo e strade spazzate via da acqua e detriti. “Nel Sarrabus – denuncia l’organizzazione – sono tanti gli appezzamenti ancora isolati. Cosi’ come sono numerosi i pastori e gli allevatori di bovini, che non sono ancora ...

Il capo Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli incontrera' domani mattina in Prefettura a Cagliari tutte le componenti della Protezione civile che hanno operato nell'ambito del Centro Coordinamento Soccorsi costituitosi in occasione dell'ondata di Maltempo che ha colpito nei giorni scorsi quest'area della Sardegna.

Ritorna alla normalità anche la circolazione sulla statale 125 "orientale Sarda", interessata da un'interruzione per frana al km 42 a nord di Muravera (Cagliari). Sono, infatti stati rimossi completamente i 1500 i metri cubi di detriti che hanno occupato la carreggiata davanti a una galleria. In un primo tempo il traffico era stato riaperto a senso unico alternato, per permettere il collegamento tra il Cagliaritano e ...

Maltempo Sardegna : sott’acqua spiaggia del Poetto a Cagliari : L’emergenza è passata, con un’alluvione che ha interessato la Sardegna facendo rivivere a Capoterra la paura di un decennio fa. Tuttavia sul terreno restano le tracce del passaggio del nubifragio che si è abbattuto su Cagliari due notti fa. Oltre a buche e tombini divelti nel centro e nelle parti basse della città, come Pirri, la spiaggia del Poetto, in diversi tratti è completamente scomparsa sotto l’acqua. Tra i 20 e i 30 ...

riaperta al traffico, in entrambe le direzioni, la statale 198 "di Seui e Lanusei" vicino a Tortoli', in Ogliastra. La strada era stata chiusa questa mattina per la caduta di alcuni massi, che sono stati rimossi dai tecnici dell'Anas.

Maltempo Sardegna - Ugl : “Disagi per i lavoratori della Saras” : Disagi e difficoltà per i lavoratori della Saras dopo il disastro provocato dalle precipitazioni dei giorni scorsi e dai problemi alla viabilità. “Si è sottovalutato troppo a lungo l’enorme impatto sulla sicurezza che la viabilità ha sul polo industriale di Sarroch – denuncia il segretario provinciale della UGL Chimici Andrea Geraldo – ricordando che la Sarlux è regolamentata dalla Direttiva Seveso, ed è pertanto ...

Maltempo Sardegna - Pigliaru : vigili fino a ripristino della Ss 195 : “E’ essenziale che la 195 riapra il prima possibile”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru, durante un sopralluogo nel tratto della statale danneggiato dall’ondata di Maltempo che ha colpito il sud Sardegna. Sulla Sulcitana sono operativi da ieri gli uomini dell’Anas per ripristinare la parte della strada che ha ceduto. Con Pigliaru anche gli assessori ad Ambiente e Lavori ...

Maltempo Sardegna : folla a camera ardente vittima : Tutta la cittadina di Assemini si stringe attorno alla famiglia di Tamara Maccario, la donna di 45 anni morta a causa dell’eccezionale ondata di Maltempo che devastato una parte dell’Isola. Trascinata dall’acqua mentre cercava di fuggire con il marito e le figlie dalla piena di un torrente vicino la propria abitazione, il suo corpo senza vita e’ stato recuperato ieri mattina dai sommozzatori dei carabinieri. Questa ...

Maltempo - ritrovato morto bimbo disperso Calabria/ A 500 metri da corpo della mamma. Sardegna - morta 45enne : Maltempo, ritrovato morto bimbo disperso Calabria. Il corpo di Nicolò, 2 anni, è stato ritrovato a 500 metri dal luogo in cui era stato rinvenuto quello della mamma. Sardegna, morta 45enne.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 13:19:00 GMT)

Maltempo - alluvione in Sardegna : il presidente “aveva dato indicazione di non muoversi” : “Il presidente della Regione Sardegna poco prima o quasi contemporaneamente al momento in cui la famiglia si è messa in macchina dalla propria abitazione, aveva dato indicazione di non muoversi“: lo ha dichiarato Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della protezione civile, in riferimento alla morte della donna avvenuta ieri, mentre tentava di fuggire dall’ondata di piena di un canalone tra Assemini e Sestu. “In questo ...

Maltempo Sardegna : MORTA UNA DONNA 45ENNE - PASTORE DISPERSO Ultime notizie - ritrovato il bambino di 2 anni : MALTEMPO SARDEGNA: MORTA una 45ENNE, PASTORE DISPERSO. Ultime notizie, 70 sfollati, strade chiuse e disagi anche per i passeggeri dei treni. Ecco le Ultime(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:38:00 GMT)

Proseguono i disagi alla viabilità in Sardegna: a causa della presenza di massi sulla SS198 "di Seui e Lanusei" in Ogliastra, è stata provvisoriamente chiusa al traffico la corsia in direzione dell'innesto per la SS128 all'altezza dl km 108, vicino a Tortolì in provincia di Nuoro. Sul posto le squadre di Anas.

Maltempo Sardegna : ripristinata l’erogazione idrica nelle zone colpite : La società Abbanoa rende noto che in Sardegna è stato ripristinato il servizio idrico in tutti i territori colpiti dal Maltempo: 20 squadre di tecnici hanno lavorato tutta la notte, anche con mezzi pesanti, per completare le riparazioni negli impianti danneggiati e ripristinare il servizio. Gli interventi più importanti sono stati agli impianti di sollevamento di Capoterra, al potabilizzatore di Sarroch, che rifornisce di acqua potabile ...

Maltempo : dichiarato lo stato di emergenza in Sardegna : Si cerca un pastore ancora disperso. Allerta in Liguria e Piemonte, nel Lazio e in Sicilia. A Catania scuole chiuse per verificare i danni -