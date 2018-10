Maltempo Sardegna | ripristinata l’erogazione idrica nelle zone colpite

Maltempo : dichiarato lo stato di emergenza in Sardegna : Si cerca un pastore ancora disperso. Allerta in Liguria e Piemonte, nel Lazio e in Sicilia. A Catania scuole chiuse per verificare i danni -

Maltempo - alluvione in Sardegna : riprese all’alba le ricerche del pastore disperso : riprese all’alba le ricerche del pastore disperso da ieri a causa del Maltempo che ha investito la Sardegna sud orientale: si tratta di Nicola Campitello, 38 anni, sorpreso da un nubifragio nella zona di Castiadas, tra Costa Rei e Capo Ferrato, in una zona particolarmente impervia. Il servo pastore stava pascolando il gregge: probabilmente, nel tentativo di salvare gli animali, si è trovato in una situazione di difficoltà. Sul posto ...

?Maltempo : Sardegna - giunta regionale delibera stato di emergenza : giunta straordinaria alla Regione Sardegna, questa sera a Villa Devoto, convocata dal presidente Francesco Pigliaru per deliberare la dichiarazione di sussistenza dello stato d'emergenza nazionale per i territori colpiti dal maltempo di questi giorni. La proposta, portata al tavolo di giunta dall'assessora dell'Ambiente Donatella Spano, riguarda le zone di allerta Iglesiente, Campidano e Flumendosa-Flumineddu e fa riferimento ai ...

Maltempo - donna morta in Sardegna. Disperso un pastore : È stata ritrovata morta dai soccorritori, la donna dispersa in Sardegna in seguito all'ondata di Maltempo che ha colpito la Regione. Vigili del fuoco e Protezione civile stanno invece...

Maltempo in Sardegna - trovata morta la donna dispersa | : La 45enne era scomparsa questa notte nelle campagne di Assemini. Da diverse ore non si hanno più notizie di un pastore nella zona di Castiadas. Salva una famiglia di stranieri data per dispersa. ...

Maltempo Sardegna - regione in ginocchio : in 12 ore una “valanga d’acqua” eccezionale - deliberato lo stato di emergenza : Situazione di massima emergenza in Sardegna, colpita in queste ore da forte Maltempo che ha causato una vittima e un disperso. La pioggia caduta è stata notevole, con quantità superiori del doppio o del triplo rispetto a quella normalmente registrata negli anni in Sardegna. Il record spetta a Capoterra dove in 12 ore sono caduti 353 millimetri d’acqua, pari a oltre il triplo di quanto ci si può aspettare in tutto il mese di Ottobre tenendo ...

Maltempo Sardegna - regione in ginocchio : in 12 ore il triplo della pioggia degli ultimi 20 anni - deliberato lo stato di emergenza : Situazione di massima emergenza in Sardegna, colpita in queste ore da forte Maltempo che ha causato una vittima e un disperso. La pioggia caduta è stata notevole, con quantità superiori del doppio o del triplo rispetto a quella normalmente registrata negli anni in Sardegna. Il record spetta a Capoterra dove in 12 ore sono caduti 353 millimetri d’acqua, pari a oltre il triplo di quanto ci si può aspettare tenendo conto delle statiche delle ...

Maltempo Sardegna : aziende agricole isolate : Comincia la conta dei danni nelle campagne dopo le alluvioni nel Sud Sardegna. Nel Sarrabus la situazione è preoccupante. Da stamani non piove e si sta cominciando a fare una prima ricognizione. Molti ovili sono isolati a causa dell’allagamento dei campi e delle strade rurali. Diversi allevatori da ieri non vedono pecore, capre e bovini. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per salvare dei vitelli. Molti campi già coltivati sono stati ...

Maltempo Sardegna - una vittima ad Assemini : “Ho visto una donna che urlava chiedendo aiuto” : “Ho visto una macchina incidentata e c’era una donna che urlava in cerca di aiuto“. E’ la telefonata ricevuta dal 112 venti minuti dopo mezzanotte, mentre la Peugeot a bordo della quale si trovavano Tamara Maccario, 45 anni e le tre figlie veniva trascinata via dalla corrente del torrente ad Assemini. Proprio grazie a questa telefonata, arrivata da un cittadino, sono immediatamente scattati i soccorsi che hanno consentito ...

Maltempo Sardegna : riaperta la statale vicino l’aeroporto di Elmas : riaperta la strada statale 391 “Di Elmas”. La viabilità era stata interrotta questa notte per l’allagamento di un sottopasso nel tratto iniziale di 600 metri in direzione aeroporto Cagliari. Ne dà notizia l’Anas, che raccomanda “prudenza nella guida”. L'articolo Maltempo Sardegna: riaperta la statale vicino l’aeroporto di Elmas sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sardegna - l’acqua spazza via la strada provinciale : si aggrava la conta dei danni : strada provinciale 1 da Santa Lucia a Santadi, nel Cagliaritano, distrutta e spazzata via per tre chilometri dalla forza dell’acqua. In alcuni tratti anche per tre metri di profondità. E’ il resoconto del sopralluogo effettuato questo pomeriggio dal delegato per la viabilità della Città metropolitana di Cagliari Fabrizio Marcello. Le altre strade oggetto di verifica: Sp 91 direzione Capoterra chiusa, Sp2 libera dalla statale 130 fino ...

Maltempo Sardegna - acqua spazza via strada provinciale : si aggrava la conta dei danni : strada provinciale 1 da Santa Lucia a Santadi, nel Cagliaritano, distrutta e spazzata via per tre chilometri dalla forza dell’acqua. In alcuni tratti anche per tre metri di profondità. E’ il resoconto del sopralluogo effettuato questo pomeriggio dal delegato per la viabilità della Città metropolitana di Cagliari Fabrizio Marcello. “Si aprano subito i tavoli per sistemare subito questa strada – dice all’ANSA – ...

Allerta meteo - forte Maltempo in Sardegna e Sicilia : scuole chiuse Venerdì 12 Ottobre in diversi Comuni d’Italia [ELENCO LIVE] : Allerta meteo – Una forte perturbazione è prevista per le prossime ore in diverse regioni d’Italia. Le Regioni già duramente colpite sono state la Sardegna, la Sicilia e la Liguria, dove permane l’Allerta che è stata estesa anche in altre regioni come il Lazio. Oggi sono diversi i Comuni che hanno optato per una chiusura preventiva delle scuole. Anche per domani, Venerdì 12 Ottobre, molti sindaci stanno emanando l’apposita ordinanza ...

Maltempo Sardegna - disagi alla viabilità : ecco la situazione relativa alla SS195 ‘Sulcitana’ : E’ stata ripristinata la circolazione in entrambe le direzioni sul tratto della strada statale 195 ‘Sulcitana’ tra l’ingresso di Cagliari (ponte della Scafa) e la rotatoria di Macchiareddu (km 8,900) chiuso ieri a seguito delle fortissime precipitazioni che hanno colpito la Sardegna, con straripamenti allagamenti e smottamenti. Il traffico rimane tuttavia interdetto per i mezzi pesanti a eccezione di quelli diretti ai siti produttivi ...