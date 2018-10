Maltempo | Coldiretti | in 20 anni persi 48 | 8 miliardi

Maltempo - Coldiretti : danni per milioni nelle campagne di Puglia - Calabria e Sicilia : Ammonta a milioni di euro il conto dei danni all’agricoltura causati dall’ultima ondata di Maltempo che si è abbattuta sulla Penisola tra coltivazioni distrutte, campi allagati e strade di campagna franate. E’ quanto emerge da un primo monitoraggio della Coldiretti sugli effetti degli ultimi nubifragi che hanno colpito il territorio nazionale dalla Calabria alla Puglia fino alla Sicilia, con vere e proprie bombe d’acqua e grandine. In Puglia si ...

Maltempo - Coldiretti : calamità per l’agricoltura calabrese : Aziende agricole sott’acqua con campi di ortaggi allagati e gravi danni agli oliveti e alle produzioni di qualità, sommerse dai nubifragi, mentre si segnalano diverse frane alle strade che impediscono agli agricoltori le consegne dei prodotti. E’ quanto emerge da un primo monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ondata di Maltempo che ha colpito la Calabria dove è ora necessario verificare le condizioni per la dichiarazione dello stato ...

Maltempo - Coldiretti : SOS per la vendemmia : L’allarme Maltempo colpisce i vigneti dove è in pieno svolgimento la vendemmia favorita dal lungo periodo di caldo. E’ quanto afferma la Coldiretti in relazione all’allarme della protezione civile che riguarda importanti regioni vitivinicole. Un brusco cambiamento – sottolinea la Coldiretti – dopo un lungo periodo di bel tempo che ha favorito le operazioni di raccolta, aumentato il contenuto in succo degli acini e incrementato ...

Maltempo - Coldiretti Verona : danni a frutteti e mele : Il Maltempo del fine settimana non ha risparmiato le produzioni agricole veronesi. I danni maggiori si registrano nella zona di Mambrotta, nel comune di San Martino Buon Albergo, dove la grandine, il forte vento e la pioggia hanno compromesso una parte delle coltivazioni di mele e di altre varietà di frutta. In particolare ci sono stati impianti con reti distrutti. “Si tratta di danni elevati alle strutture e a piante già cariche di frutti ...

Maltempo - Coldiretti Campania : non solo danni - è boom per i funghi : Il Maltempo non crea solo danni, determina anche le condizioni favorevoli alla crescita dei funghi per i quali si preannuncia una stagione da record: lo stima la Coldiretti Campania nel sottolineare che in molte aree la raccolta si è avviata con straordinario anticipo e ottimi risultati. Le perturbazioni che hanno provocato gravi danni alle coltivazioni agricole e spinto il controesodo degli italiani dalle vacanze hanno invece favorito la ...

Maltempo - Coldiretti : dai cambiamenti climatici 14 miliardi di danni in 10 anni : I cambiamenti climatici nell’ultimo decennio hanno provocato in Italia danni alla produzione agricola nazionale, alle strutture e alle infrastrutture per un totale pari a più di 14 miliardi di euro: lo rileva Coldiretti in merito agli effetti dell’ultima ondata di Maltempo. Una preoccupazione confermata – sottolinea la Coldiretti – dall’andamento climatico anomalo del 2018. Il Maltempo – precisa la Coldiretti ...

Agricoltura - Coldiretti : "Impatto negativo su PIL causa Maltempo e distorsioni" : L'Agricoltura è l'unico settore economico ad aver riportato un calo del valore aggiunto, -1,4%, , che ha frenato il PIL italiano nel 2° trimestre , secondo i dati definitivi pubblicati stamattina dall'...

Coldiretti - inflazione : il Maltempo spinge il carrello della spesa : A spingere il carrello della spesa sono anche gli aumenti dei prodotti alimentari rispetto allo scorso anno, da quelli lavorati (+3%) come vino e pasta a quelli non lavorati (+2,3%) come la frutta e la verdura. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat sull’andamento dei prezzi ad agosto in un 2018 in cui si contano oltre mezzo miliardo di danni in agricoltura dall’inizio dell’anno, per le anomalie climatiche che ...

Coldiretti : non solo danni - Maltempo salva i grandi laghi a secco : Roma, 31 ago., askanews, - Non solo danni, l'arrivo del maltempo con la pioggia salva i grandi laghi a secco come il Lago Maggiore sceso al minimo storico del periodo e conseguenti limitazioni alla ...

Maltempo - Coldiretti Puglia : “Bene il bando della Regione per la pulizia dei canali” : “Bene lo stanziamento di tre milioni di euro dall’assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Puglia per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali demaniali, con il ripristino di cigli spondali, argini, la rimozione dei solidi e dei detriti presenti negli alvei e con la loro sistemazione”. Così il presidente di Coldiretti Puglia, Gianni Cantele, in merito all’annuncio della Regione Puglia di un bando per tre ...

Maltempo - Coldiretti Basilicata : allevamenti in difficoltà e danni alla produzione di pomodoro : danni alle campagne in Basilicata, a causa dell’ultima ondata di Maltempo di agosto che ha colpito, in entrambe le province, con nubifragi e grandinate. La Coldiretti regionale segnala criticità provocate dalle piogge torrenziali lungo la strada comunale “Salandra-Campa” e l’arteria provinciale di collegamento Salandra-Basentana, in provincia di Matera, che risultano interrotte: ciò crea disagio ad almeno tre aziende ...

Maltempo - Coldiretti Molise : danni ingenti alle colture : Coldiretti Molise, a seguito dell’ondata di Maltempo sulla fascia costiera, ha chiesto all’Ufficio agricolo di zona (Uaz) di attivare il monitoraggio dell’area per individuare le zone e le colture danneggiate, al fine di quantificare i danni subiti dalle aziende agricole. Secondo una prima ricognizione effettuata dall’organizzazione degli agricoltori, le aree maggiormente interessate si trovano nei comuni di Guglionesi, ...

Maltempo - Coldiretti Bologna : danni all’agricoltura per centinaia di migliaia di euro : “centinaia di migliaia di euro i danni all’agricoltura nella zona di Sesto Imolese, Medicina e Castel Guelfo, che in un mese e’ stata colpita per ben due volte dal Maltempo, prima con ‘la bomba d’acqua’ del 21 luglio e ieri pomeriggio dalla grandine“: lo ha rilevato Coldiretti di Bologna alla luce di un primo monitoraggio sulle zone colpite dal Maltempo. “Chicchi di grandine della dimensione di ...

Maltempo - Coldiretti Sardegna : ad agosto ha piovuto per 20 giorni su 24 - colture devastate : Coldiretti Sardegna ha rilevato che ad agosto ha piovuto per 20 giorni su 24: è già il mese più piovoso da quando si raccolgono i dati (1922), con medie che raggiungono anche il +1000%. Milioni di euro di danni vanno a sommarsi ai 300 milioni di euro (stima Coldiretti Sardegna) subiti lo scorso anno dalla siccità. I brevi ma violenti e continui temporali stanno interessando tutto il territorio regionale, ma in particolare il centro sud dove ha ...