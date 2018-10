Maltempo a Ragusa | attesi temporali | attivato presidio Protezione Civile

Meteo - allerta arancione in Sicilia : Maltempo da Palermo a Ragusa : allerta Meteo arancione per domani, 12 ottobre, in tutta la Sicilia. Il maltempo interessera' tutte le province Siciliane compresa Ragusa.

Maltempo Sicilia : violento acquazzone nel Ragusano - stalla in fiamme : Un violentissimo acquazzone si è abbattuto oggi nel Ragusano. I maggiori disagi si sono verificati lungo la Ragusa-Marina di Ragusa. Tante le auto rimaste in panne e le richieste di intervento ai Vigili del fuoco. Ad Acate un fulmine ha colpito una stalla provocando un incendio. A fuoco sono andate diverse balle di fieno. Sul posto i Vigili del fuoco, tutte le squadre del comando di Ragusa risultano impegnate in interventi legati al ...

Maltempo e pioggia a Ragusa : e' ancora allerta meteo gialla : La protezione Civile della Sicilia annuncia anche per domani, 5 ottobre, il persistere di piogge in tutta l'isola. allerta gialla anche a Ragusa.

Allerta Maltempo a Ragusa : attivato Presidio protezione Civile : maltempo previsto per oggi 2 ottobre . Sarà attivato dalle 15 il Presidio Operativo Territoriale di protezione Civile dopo il bollettino Soris

Maltempo - Uragano nel Mar Jonio : violenta mareggiata nel Ragusano - danni e allagamenti : Gli effetti dell’Uragano Mediterraneo presente nel Mar Jonio si sono sentiti anche nella provincia di Ragusa: ieri sera ha provocato danni e allagamenti lungo il litorale. Una violenta mareggiata ha colpito in particolare la frazione marina di Sampieri (Scicli) facendo saltare alcune basole del lungomare: segnalato il crollo di alcuni bastioni, mentre i due chalet del lido principale hanno registrato ingenti danni, e quindi sono stati ...

Maltempo Sicilia : allerta nel Ragusano per una violenta mareggiata : E’ allerta a Sampieri, frazione marinara di Scicli (Ragusa), per una violenta mareggiata che sta investendo la borgata dal pomeriggio di oggi. Sul posto sono intervenuti Protezione civile, Polizia locale, carabinieri e le squadre di operai del Comune al fine di transennare il lungomare Miramare. Sul posto il sindaco Giannone, l’assessore Carpino e i dirigenti dell’ufficio tecnico. “Si raccomanda ai cittadini di mantenere ...

Maltempo - temporale nel Ragusano : disagi e strade allagate : Un temporale si è abbattuto stamani in quasi tutta la provincia di Ragusa. Gravi disagi a Modica, Scicli e Ragusa dove a causa delle piogge si sono registrati rallentamenti al traffico. A Modica, inoltre, il fiume di acqua ha trascinato via i cassonetti della spazzatura. In pochi minuti le strade sono diventate un fiume in piena e il livello dell’acqua ha raggiunto livelli preoccupanti. A Ragusa, il temporale ha anche fatto saltare alcuni ...

Maltempo - auto contro guardarail nel Ragusano : muore una ventenne : Incidente mortale sulla strada provincia Acate-Dirillo nel Ragusano. Lo rende noto il Consorzio comunale di Ragusa: è successo ieri sera e a perdere la vita è stata una giovane di Acate, Greta Celeste, di 24 anni, che ha perso il controllo dell’auto, una Fiat Punto, forse per il manto stradale reso insidioso dalla forte pioggia. L’auto ha sbattuto contro il guardrail per finire poi la sua corsa contro un muro. Sul posto per i rilievi ...

Maltempo a Ragusa - sospesa la disinfestazione : La disinfestazione del territorio a Ragusa e' stata sospesa fino al 24 agosto per il Maltempo. Lo annuncia l'ufficio ecologia e ambiente.

Maltempo - temporale a Ragusa : pioggia e vento forte : Il Maltempo e' arrivato anche a Ragusa. Lo aveva annunciato la |protezione Civile della Sicilia in tutta la Regione. Strade allagate e vento forte.