Malesani si sfoga | “mi sbeffeggiano sul web e non trovo più una panchina”

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Albertoha parlato della sua carriera da allenatore che sembra essersi arenata anche a causa di alcune sue celebri sfuriate Albertonon riesce più a ripartire. Dopo qualche annata in chiaroscuro, il tecnico non ha trovato più l’occasione giusta per rimettersi in gioco, anche per cause esterne come rivendica lo stessoin una recente intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Le sue focose conferenze stampa hanno fatto il giro del web, penalizzandolo forse un po’ troppo: “Mi hanno giudicato per le immagini, per le mie espressioni, per la mia passione. Mi hanno deriso e sbeffeggiato. E la gente si è scordata del mio lavoro sul campo”.prosegue, dicendo la sua sui metodi d’allenamento: “Il calcio mi manca, mi manca tanto. Ho sbagliato a fare determinate scelte, spesso mi sono impuntato su uno stile di gioco senza pensare ai ...