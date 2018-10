Malesani | sfogo amaro | Fatto fuori dal calcio | i social mi hanno rovinato

ilgiornale

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Albertoha 64 anni ma è ormai fermo da oltre quattro anni, dalla stagione 2013-2014, quando il Sassuolo decise di ingaggiarlo il 29 gennaio 2014 per poi esonerarlo il 3 marzo in favore di Eusebio Di Francesco. Fatali gli furono cinque sconfitte consecutive rimediate contro Verona, Inter, Lazio, Parma e Napoli. Da quel momento in poi l'allenatore veneto non ha più trovato nessun club di Serie A o Serie B disposto a dargli una chance.ora si occupa di vino e ai microfoni del Corriere dello Sport ha espresso tutta la sua amarezza per il trattamento riservatogli dal mondo del: "Pensavo di finire meglio la mia carriera. Volendo dare una spiegazione anche a me stesso, hoper la prima volta dei sondaggi per capire perché nessuno mi chiama più".che in carriera ha vinto una Coppa Italia, una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana ha cercato di dare una ...