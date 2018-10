Malesani | “I social mi hanno rovinato | meritavo un finale di carriera migliore”

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Per uno come Alberto, assetato di calcio, quattro anni senza una panchina sono tanti. Dopo la fugace parentesi nel Sassuolo 2013/2014, l’ex tecnico del Parma non ha più trovato un club che gli desse fiducia. Oggi, sulle pagine del Corriere dello Sport, si confessa, provando a spiegare i perché di questa sua lunga assenza: “E’ caduta la stima nei miei confronti, qualcuno mi ritiene a fine corsa o ha voluto che la miafinisse. Non ho nomi e cognomi da fare. Le colpe principali sono le mie, il mio sistema di lavoro non è adatto a esperienze brevi, il mio modo di fare e insegnare calcio ha bisogno di più tempo”. Poi ha puntato il dito contro i, rei di averlo preso di mira: “Mi. Sono stato giudicato per le immagini e non per il lavoro che ho fatto sul campo come avrebbe dovuto essere, le mie esternazioni, le mie ...